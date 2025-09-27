Mundial 2026: Guía de planes y atracciones para disfrutar en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles se prepara para recibir a miles de fanáticos que llegarán por la Copa Mundial de la FIFA 2026, y es que, la ciudad será una de las sedes clave del torneo, con el SoFi Stadium como escenario principal. Este moderno estadio, con capacidad para más de 70.000 personas, albergará el primer partido de la selección de Estados Unidos el 12 de junio de 2026 y otros siete encuentros, incluyendo fases eliminatorias.

Más allá del fútbol, Los Ángeles es un destino que ofrece arte, historia y entretenimiento. Caminar por el Paseo de la Fama, visitar los murales del Arts District o recorrer barrios como Echo Park y Silver Lake es una manera de vivir el espíritu creativo de la ciudad, museos como el Getty Center, LACMA y The Broad son paradas obligatorias para los amantes del arte.

La gastronomía angelina es una de las más diversas del mundo. Durante tu visita, puedes probar:

Tacos callejeros al mejor estilo mexicano.

Hot dogs y corn dogs típicos de la ciudad.

Platos fusión como burritos de Korean BBQ o hamburguesas veganas.

Experiencias gastronómicas internacionales en barrios como Little Tokyo, Chinatown y Sawtelle Japantown.

El clima de Los Ángeles invita a disfrutar de actividades al aire libre. Entre las opciones más populares están las caminatas en Griffith Park, las vistas desde Runyon Canyon y las canchas de básquet en Venice Beach, si buscas una experiencia más tranquila, la isla Catalina es perfecta para snorkel, kayak y paseos por senderos escénicos frente al mar.

Dónde hospedarse para mayor comodidad en Los Ángeles

Para los que quieren estar cerca de la acción, Inglewood es la mejor opción por su proximidad al SoFi Stadium. Pero si buscas una experiencia más turística, considera: