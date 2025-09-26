Mercantil anuncia jornada especial para abrir cuentas de menores de edad (+Requisitos)

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil Banco Universal activó una jornada especial para abrir cuentas de menores de edad en diversas oficinas ubicadas en el territorio nacional. En este sentido, los padres o representantes deberán consignar unos requisitos sencillos para agilizar la solicitud. Se trata de una oportunidad para acceder a los servicios financieros y promover el hábito de ahorro, principalmente en los niños y adolescentes.

¿Cuáles son las oficinas habilitadas?

A través de sus redes sociales, la entidad bancaria precisó las sedes que estarán habilitadas para formalizar la apertura:

Caracas

C.C. Plaza Las Américas: Final Boulevard Raúl Leoni, 2da. etapa, PB, locales 17, 18 y 19, Urb. El Cafetal, Parroquia El Cafetal, Municipio Baruta.

Miranda

C.C. La Casona: Carretera Panamericana, C.C. La Casona, Local 1, Sector La Rosaleda, San Antonio De Los Altos, Parroquia San Antonio de los Altos, Municipio Los Salías.

San Cristóbal

C.C. Sambil: Entre Av. Libertador y Antonio José de Sucre, Local T-29, Nivel Autopista, Zona Industrial Las Lomas, San Cristóbal, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal.

Carabobo

C.C. Valencia: Nivel Mañongo, Local MA-05-B, Urb. Ciudad Jardin Mañongo, Valencia, Parroquia Urbana Naguanagua, Municipio Naguanagua.

Nueva Esparta

C.C. Sambil: Av. Jóvito Villalba, entrada Playa Punta Arena, local T-68, Pampatar, Parroquia Municipio Capital Maneiro, Municipio Maneiro.

¿Cuáles son los recaudos?

Para abrir su primera cuenta, los menores de edad deben presentar original y copia legible del documento de identidad. También, original y copia legible de la partida de nacimiento. Mientras que los representantes deben consignar lo siguiente:

Original y copia de la cédula de identidad

Constancia de trabajo, Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos.

Comprobante digital de Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

Original y copia de la autorización judicial emitida por un tribunal de menores. Esto solo aplica en caso de ser el representante legal.

Para mayor información pueden ingresar directamente en las redes sociales del Banco Mercantil, donde difunden los detalles sobre actividades o jornadas.