Manuel Berroterán toma el mando de Spartans Distrito Capital para la SPB 2026

Spartans Distrito Capital ya prende motores para la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). Con las aspiraciones de pelear por el título en la venidera edición, la franquicia de la capital ha confirmado la llegada de Manuel Berroterán como su entrenador principal.

Después de liderar la Conferencia Central-Oriental en la pasada entrada de los tabloncillos venezolanos, el equipo se despidió temprano de la Postemporada, donde quedó eliminado en seis partidos ante Trotamundos de Carabobo, que llegó a la Gran Final del torneo.

El equipo alzó la voz desde temprano en la actual temporada donde buscará reforzar su plantilla para aspirar a resultados importantes en la próximo edición del baloncesto venezolano. Cabe destacar que, el quinteto contará en 2026 con Michael Carrera, quien llegó vía cambio desde Gladiadores de Anzoátegui, en un movimiento que trasladó a Yohanner Sifontes a la organización anzoatiguense.

Manuel Berroterán toma el mando de Spartans Distrito Capital

La franquicia capitalina gana poderío con la incorporación de Manuel Berroterán en el banquillo, siendo una entrenador con un recorrido notable en el certamen. El coach viene de dirigir a Panteras de Miranda en la pasada temporada, la cual coleccionó récord de seis victorias y seis reveses en la recta final de la campaña regular de la SPB.

Antes de eso, el estratega fue el director técnico de Broncos de Caracas durante cinco períodos (2020, 2021, 2021-II, 2022 y 2023), logrando su mejor resultado en 2021 con marca de 10 juegos ganados y seis caídas; y 6-4 en playoffs. Además de eso, dirigió a Gaiteros del Zulia (2015), Guaiqueríes de Margarita (2016) y Marinos de Anzoátegui (2018).

También posee un currículum como mandamás fuera del país, donde impartió órdenes al equipo colombiano Cafeteros de Armenia en la Liga WPlay en 2022 (7-5 en ronda regular), culminando la temporada como subcampeón del torneo.