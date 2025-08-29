Así queda conformada la Junta Directiva de la SPB por esta cantidad de años

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) comienza a tomar forma. Este jueves 28 de agosto fue ratificada hasta 2027 la Junta Directiva del máxima división de este deporte.

Luego de las reunines extraordinarias de la Asamblea General de Miembros de la SPB, el señor Giuseppe Palmisano se mantendrá al frente de la Junta Directiva, Juan Carlos Cuenca será el 1er vicepresidente y fue incorporado Alinson Chacón como 2do vicepresidente.

De acuerdo al comunicado emitido por el ente rector del baloncesto profesional en el país, se presentó el infome de la gestión 2025 por parte de la Junta Directiva y la Gerencia General, encabezada por Rolando Urdaneta.

Metas y objetivos para la SPB 2026

Este anuncio se hace poco más de un mes después de que finalice la temporada 2025, la cual tuvo como campeón a Gaiteros del Zulia, ganándole la final a Trotamundos de Carabobo en Maracaibo.

Ahora tocará conocer cuáles serán los objetivos planteados por la directiva para la venidera campaña, la cual posiblemente, siguiendo la tónica de las últimas temporadas, inicie en marzo y se extienda hasta julio.