Estrella de la SPB es asaltada en Nueva York

Jassel Pérez, jugador de la selección de República Dominicana, fue víctima de un asalto a mano armada en la ciudad de Nueva York, el pasado domingo 31 de agosto en el Alto de Manhattan. El escolta se encontraba en el Bronx después de terminar su participación con su país en el FIBA Americup 2025.

El guardia dominicano fue despojado de todas sus prendas, de acuerdo con múltiples reportes. Al parecer fue sorprendido por desconocidos que lo despojaron de todas sus pertenencias, incluyendo ropa, joyas y objetos personales. El nativo de San Cristóbal destaca entre los basquetbolistas más destacados en la actualidad en los tabloncillos.

Además de ver acción en la reciente Copa América de baloncesto, Pérez ha tenido presencia en las últimas temporadas de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) con el equipo de Spartans Distrito Capital, donde se ha establecido como uno de los mejores jugadores importados en la liga.

Afortunadamente, Pérez no resultó herido durante el asalto, aunque el impacto emocional del suceso no debe subestimarse. Se espero que las autoridades o el mismo jugador conforme la noticia sobre su presunto asalto en la ciudad de Manhattan.

El escolta viene de tener una actuación destacada en el FIBA Americup 2025 en Nicaragua, donde resaltó con 8.0 puntos, 3.8 rebotes, 3.3 asistencias y una eficiencia de 48% en cuatro partidos disputados en el torneo. La selección dominicana cayó (82-94) en la Cuartos de final ante Brasil.