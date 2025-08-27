Americup: Así quedaron los cruces de cuartos de Final

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó la fase de grupos de la Americup 2025. Un torneo que ha tenido de todo un poco en esta primera fase. Desde grandes sorpresas como el triunfo de Uruguay ante Estados Unidos, pasando por la trifulca entre Argentina y República Dominicana hasta llegar a la eliminación de Venezuela en primera ronda.

Estos son los cruces de la Americup

Tal y como se había pautado previo al torneo de los 12 equipos participantes de la fase de grupos 8 iban a avanzar a la ronda de cuartos de final. Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros en general. Luego los equipos serían posicionados desde el 1 al 8 para hacer los respectivos cruces. El 1° clasificado se mediría ante el 8°, el 2° vs el 7°, luego el 3° contra el 6° y finalmente 4° vs 5°.

Los equipos que avanzaron a esta ronda decisiva organizados por el ranking del primero al octavo son los siguientes: Canadá (1), República Dominicana (2), Estados Unidos (3), Puerto Rico (4), Argentina (5), Uruguay (6), Brasil (7) y Colombia (8). Por ende estos serán los enfrentamientos de cuartos de final: