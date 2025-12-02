El Real Madrid vuelve a recibir malas noticias por las lesiones

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha recibido una nueva y desalentadora noticia en su enfermería. El lateral izquierdo Ferland Mendy ha sufrido otra lesión muscular, lo que lo mantendrá una vez más al margen del equipo.

La confirmación oficial detalla que el francés padece un "problema muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha", sumando un nuevo capítulo a su interminable historial de percances físicos en el club blanco.

Bucle de lesiones sin fin

La recaída de Ferland Mendy es particularmente frustrante porque se produce justo después de que el jugador había logrado regresar a la dinámica de competición tras varios meses de inactividad.

Su vuelta se percibía como una solución a los problemas defensivos de la banda izquierda y un refuerzo clave para el tramo crucial de la temporada. Sin embargo, este nuevo diagnóstico lo devuelve al dique seco, frustrando tanto al cuerpo técnico como a la propia afición.

Desde su llegada al Real Madrid, la irregularidad física ha sido el sello distintivo de Mendy. El lateral ha demostrado una excelente capacidad defensiva cuando está sano, pero su incapacidad para encadenar partidos sin lesiones lo ha convertido en una fuente constante de inestabilidad para el equipo.

¡Cansados del francés!

La situación de Ferland Mendy ha colmado la paciencia de muchos en el entorno madridista. Aficionados y directivos están cada vez más "cansados" de la continua inactividad del lateral.

Actualmente, el ex jugador del Olympique Lyon tiene contrato hasta 2028, pero de continuar con esta dinámica es probable que busquen una salida inmediata en el mercado veraniego de la próxima temporada.

Será complicado que un equipo se interese por sus servicios, pero en el Real Madrid también se baraja la opción de rescindir su contrato, un caso similar al que realizaron con Eden Hazard.