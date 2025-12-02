El Barcelona pierde a una figura importante para enfrentar al Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid en un compromiso de vital importancia para mantener la cima de LaLiga con una baja de última hora que sacude el centro del campo azulgrana.

El mediocampista neerlandés Frenkie de Jong ha quedado fuera de la convocatoria, debido a un "proceso febril" que le impide estar disponible para el trascendental encuentro ante los "colchoneros".

Esta es la segunda baja consecutiva del ex Ajax, quien ya se perdió el partido anterior contra el Deportivo Alavés, aunque en aquella ocasión por motivos personales.

Un centro del campo mermado

La ausencia de Frenkie De Jong representa un duro golpe para el esquema del entrenador Hansi Flick, ya que es una pieza fundamental en la circulación y la contención. Su baja se suma a una lista ya considerable de ausencias en la plantilla, incluyendo a:

Gavi (molestias en la rodilla derecha)

Fermín López (lesión en el sóleo de la pierna izquierda)

La disponibilidad de Pedri, quien ha tenido minutos en el último partido, es una de las pocas buenas noticias, pero el panorama en la medular es crítico.

Las opciones de Flick

Ante este escenario, Hansi Flick se ve obligado a improvisar en el pivote o el interior. Entre las opciones principales del cuerpo técnico se baraja Marc Casadó o Eric García, para suplir la ausencia del tercer capitán azulgrana.

Cabe destacar, que una victoria del Barcelona en el Spotify Camp Nou es crucial para reafirmar su posición en lo alto de la tabla y tomar distancia de un rival que llega en buena racha, lo que subraya la trascendencia de la baja de De Jong.