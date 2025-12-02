Barcelona tendría decidido el nombre de su próximo fichaje en defensa

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está afrontando una temporada 2025-26 con algunas complicaciones en zona defensiva, que coinciden desde la salida de Íñigo Martínez al Al Nassr de Arabia Saudita.

En medio de todo, en distintos medios españoles se ha venido informando sobre la necesidad en el club blaugrana en encontrar un perfil defensivo que pueda cubrir esa posición y recuperar parte de la fiabilidad en la demarcación.

Pues, lo cierto es que todos los caminos conducirían a Nico Schlotterbeck, quien este lunes cumplió sus 26 años y mantiene un runrún relacionado a la posibilidad que esta sea su última campaña con el Borussia Dortmund.

Específicamente todo este ruido creció desde que se publicó en 'Bild' que el conjunto alemán tiene meses con la idea de renovar su contrato, aunque sin éxito y que incluso la continuidad parece prácticamente descartada.

¿Cómo llegaría Nico Schlotterbeck al Barcelona?

La idea del Borussia sobre la mesa ha estado en una propuesta formal para extender su vínculo más allá de 2027, que represente un aumento de su sueldo de los 2,5 millones de euros hasta los 8 millones, con ciertas variables.

No obstante, las conversaciones no estarían marchando como se esperaba en el club, al punto que podrían entender como estancadas. Feindt, el periodista que apuntó sobre el asunto, de hecho, lo dicta con claridad: "Schlotterbeck no renovará con el Dortmund".

Ahora bien, dicho lo anterior, en Sport también se agregaron nuevos datos como que: "en Dortmund tasan en unos 45 millones de euros, aunque es probable que el precio baje. El club alemán, si finalmente decide vender, priorizaría que saliera al extranjero antes que reforzar a un rival directo como el Bayern. Y, según fuentes del entorno del jugador, él mismo estaría dispuesto a apostar por un proyecto fuera de Alemania si llega una propuesta ganadora del Barça o de la Premier League".

Allí es cuando entraría el Barcelona, interesado en reforzar la posición con un nombre como el alemán, conocido por Hansi Flick y que cumpliría con las características de zaguero zurdo que se desea en el cuerpo técnico.