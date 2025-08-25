Americup 2025

FIBA castiga a República Dominicana y Argentina tras monumental pelea en la Americup

Dominicanos y argentinos protagonizaron un pleitos en su enfrentamiento en la Copa América de baloncesto

Por Humberto Mendoza
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 12:47 pm
La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció nuevas sanciones a las selecciones de República Dominicana y Argentina, luego de protagonizar monumental pelea en su enfrentamiento en la Americup 2025, celebrando en Managua.

Después de terminarse el encuentro entre quisqueyanos y albicelestes, ambos equipos ocasionaron una fuerte riña, que dejó en segundo plato la victoria de los caribeños. El organismo de los tabloncillo envió un comunicado oficial con todas las suspensiones a los jugadores involucrados en el pleito.

A solo horas del incidente en el Polideportivo Alexis Argüello, el Panel Disciplinario de FIBA decidió sancionar a un total de siete jugadores entre los dos seleccionados y al dirigente de Argentina Pablo Prigioni con una multa de económica de 2.000 francos suizos.

Jugadores sancionados por FIBA

  • República Dominicana:
  1. David Jones queda suspendido por dos partidos oficiales FIBA.
  2. Juan Guerrero queda suspendido por un partido oficial FIBA.
  3. Juan Suero queda suspendido por un partido oficial FIBA.
  4. Ángel Delgado queda suspendido por un partido oficial FIBA, con un periodo probatorio de tres años.

En el caso de Delgado, si el jugador comete la misma falta o una similar durante el periodo probatorio, será suspendido automáticamente por un partido adicional. Además de los jugadores, FIBA también multó a la Federación Dominicana de Baloncesto con 20.000 francos suizos.

  • Argentina:
  1. Gonzalo Bressan queda suspendido por dos partidos oficiales FIBA.
  2. Francisco Cáffaro queda suspendido por un partido oficial FIBA.
  3. Juan Vaulet queda suspendido por un partido oficial FIBA.
  4. Multa económica de 2.000 francos suizos al entrenador Pablo Prigioni.

Al igual que los quisqueyanos, la Federación Argentina de Baloncesto también recibió una multa económica de 20.000 francos suizos, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

Lunes 25 de Agosto de 2025
