Entrenador Pablo Prigioni en el ojo del huracán luego de la trifulca en el Argentina- República Dominicana (+Video)

En su segunda jornada del grupo C de la AmeriCup 2025 que se realiza en Nicaragua, la selección de República Dominicana venció por marcador de 84-83 a Argentina en tiempo extra. Pero más allá de lo deportivo, el final de este partido terminó en insultos, golpes y empujones que podría generar consecuencias para ambos quintetos.

Además, este partido generó un mayor revuelo debido a que se filtró en las redes sociales un video donde se puede ver y escuchar al entrenador de Argentina, Pablo Prigioni, dar instrucciones en uno de los tiempos muertos pero refiriéndose de forma despectiva a sus rivales de turno.

Pero más allá de las formas y comentarios que se puedan dar en el interno de los equipos, es complicado que FIBA le aplique algún tipo de sanción al técnico argentino por sus palabras durante el juego, ya que se podrían también considerar como parte de la dinámica del partido y que fue en su círculo cerrado de la albiceleste.

Así fue el partido

Argentina comenzó el partido con una estrategia ofensiva basada en el dominio físico en la pintura. Esto les permitió cerrar el primer cuarto con una ventaja de 19-13. La República Dominicana se recuperó en el segundo parcial, aprovechó los rebotes ofensivos. Argentina bajó su ritmo ofensivo y perdió movilidad.

En el comienzo de la segunda mitad, Argentina aumentó la intensidad con defensa zonal que les permitió controlar mejor los rebotes, pero no lograron reflejar esa superioridad en el marcador. La República Dominicana se mantuvo cerca pero perdió el tercer cuarto por marcador de 55-51.

En el último cuarto, República Dominicana se puso a la par ya que aprovechó las ausencias de varios jugadores claves de la defensa argentina. En los últimos segundos del juego, un tiro libre de Núñez empató el partido a 75 puntos y forzó el tiempo extra.

El tiempo complementario fue muy parejo. Sin embargo, Jones anotó una canasta clave para darle a la República Dominicana una ventaja de 84-83 con 16,5 segundos restantes. Argentina no pudo anotar en la última posesión, lo que resultó en su derrota.