Banco Mercantil anuncia jornada especial para abrir cuenta corriente (+Detalles)

De este modo, Mercantil ratifica el compromiso con los venezolanos, permitiendo el acceso a diversos servicios financieros 

Por Meridiano

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 06:00 pm
Mercantil Banco Universal anunció jornada especial a nivel nacional para la apertura de cuenta corriente simplificada, desde el 20 de septiembre al 10 de octubre. En este sentido, las personas interesadas podrán acudir a las oficinas habilitadas en el horario comprendido de 8:30 am a 3:30 pm, para gestionar su solicitud ante el personal autorizado.

¿Cuáles son las sedes disponibles?

De acuerdo a la información suministrada en redes sociales, los usuarios podrán presentarse en:

Dtto. Capital

  • San Francisco

  • Caricuao

  • Centro-Occidente

  • Lomas del Este (Valencia)

  • Av. Aragua (Maracay)

Miranda

  • La Urbina

  • Concresa

  • Altamira

Oriente

  • 4 de Mayo

  • Puerto La Cruz.

De igual modo, los usuarios tendrán la oportunidad de cambiar su tarjeta de débito por la nueva Mastercard Mercantil con tecnología Contactles que facilita sus pagos en establecimientos comerciales y tiendas autorizadas; sin necesidad de otorgar datos personales o claves. Aunque ofrece la misma funcionalidad, sus bondades contemplan: 

  • Seguridad de compras en línea: Gracias a un Código de Seguridad Dinámico (CVC), el cual se modifica en cada transacción financiera. 

  • Vanguardista y cómoda: Adaptada a las nuevas tendencias, permite procesar los operaciones empleando un terminal compatible solo acercándola a unos centímetros del lector. 

Recomendaciones

  • Debe acudir a primera hora de la mañana para evitar demoras en sus solicitudes.

  • Recuerde presentar su documento de identidad para agilizar el proceso.

  • Puede acceder al sitio web de Mercantil, en la sección de "tarjetas" y visualizar las características de la Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil

  • Para mayor información puede ingresar en las redes sociales oficiales de la entidad bancaria, donde difunden los detalles de operativos y jornadas especiales.

Lunes 22 de Septiembre de 2025
