Banco Mercantil anuncia jornada especial para abrir cuenta corriente (+Detalles)

Mercantil Banco Universal anunció jornada especial a nivel nacional para la apertura de cuenta corriente simplificada, desde el 20 de septiembre al 10 de octubre. En este sentido, las personas interesadas podrán acudir a las oficinas habilitadas en el horario comprendido de 8:30 am a 3:30 pm, para gestionar su solicitud ante el personal autorizado.

¿Cuáles son las sedes disponibles?

De acuerdo a la información suministrada en redes sociales, los usuarios podrán presentarse en:

Dtto. Capital

San Francisco

Caricuao

Centro-Occidente

Lomas del Este (Valencia)

Av. Aragua (Maracay)

Miranda

La Urbina

Concresa

Altamira

Oriente

4 de Mayo

Puerto La Cruz.

De igual modo, los usuarios tendrán la oportunidad de cambiar su tarjeta de débito por la nueva Mastercard Mercantil con tecnología Contactles que facilita sus pagos en establecimientos comerciales y tiendas autorizadas; sin necesidad de otorgar datos personales o claves. Aunque ofrece la misma funcionalidad, sus bondades contemplan:

Seguridad de compras en línea: Gracias a un Código de Seguridad Dinámico (CVC), el cual se modifica en cada transacción financiera.

Vanguardista y cómoda: Adaptada a las nuevas tendencias, permite procesar los operaciones empleando un terminal compatible solo acercándola a unos centímetros del lector.

Recomendaciones