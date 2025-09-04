Mercantil anuncia jornada de apertura de cuentas del 8 al 12 de septiembre ¡Requisito único!

Suscríbete a nuestros canales

Entre el 8 y el 12 de septiembre, Mercantil Banco Universal llevará a cabo una jornada especial para la apertura de cuentas corrientes simplificadas, dicha modalidad busca facilitar el ingreso al sistema financiero a quienes aún no cuentan con una cuenta bancaria activa.

La entidad bancaria informó que los interesados podrán acercarse directamente a las oficinas habilitadas, sin necesidad de solicitar una cita. Durante la atención, los usuarios recibirán asesoría personalizada, lo que permitirá un proceso más ágil y sencillo.

A diferencia de otros trámites que requieren múltiples documentos, esta jornada destaca por su facilidad, y es que, el único requisito solicitado es la cédula de identidad, lo que elimina obstáculos burocráticos y abre la posibilidad de acceso a un mayor número de venezolanos.

Oficinas de Mercantil habilitadas para la jornada en distintas regiones

Para atender la demanda en todo el país, Mercantil activó varias agencias:

La Guaira: Catia la Mar y Maiquetía.

Miranda: Charallave y Guarenas.

Oriente: El Tigre y Maturín.

Occidente: Mérida.

Centro Occidente: Araure y Quíbor.

Horario de atención

La jornada se desarrollará en el horario bancario habitual, de lunes a viernes entre las 8:30 am y las 3:30 pm. De esta manera, los interesados tendrán un margen amplio para acudir sin inconvenientes y completar su apertura de cuenta sin mayores contratiempos.

La Cuenta Corriente Simplificada se convierte en una herramienta clave para quienes buscan iniciar su historial financiero, realizar pagos y manejar fondos de forma práctica y segura.