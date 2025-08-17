Banco Mercantil activa jornada de apertura de cuentas por primera vez (+Requisitos)

A través de sus redes sociales, Mercantil Banco Universal anunció que llevará a cabo una jornada especial para la apertura de cuentas en Caracas y en el interior del país. En este sentido, los interesados deberán acudir las oficinas de la entidad bancaria y consignar los requisitos exigidos.
El horario de atención será de lunes a viernes, desde las 8:30 a 3:30 pm. Mientras que, en los centros comerciales, a partir de las 10:00 am hasta las 4:00 pm.
Sobre la convocatoria
“Los invitamos a la jornada especial en donde podrán abrir su primera cuenta. Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto. Y si ya tiene esta cuenta, pero aún mantiene la tarjeta Maestro, podrá cambiar a la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil” reza la publicación en el Instagram de Mercantil.
Del 19 al 22 de agosto: Apertura de cuenta
Las personas podrán asistir a las siguientes oficinas habilitadas en el territorio nacional:
-
Distrito Capital: Sabana Grande
-
Miranda: C.C. Millenium, La Cascada, Chuao
-
Mérida
-
Sucre: Cumaná
-
Carabobo: Valencia y en el C.C. El Recreo.
-
Nueva Esparta: Terranova
¿Cuáles son los requisitos?
Del menor de edad
-
Cédula de identidad
-
Partida de nacimiento
Del Representante
-
Cédula de identidad
-
Constancia de trabajo o informe de Atestiguamiento sobre Ingresos. También, puede llevar la Certificación de ingresos.
-
Registro de Información Fiscal (RIF). Debe estar vigente.
-
Autorización fiscal: Emitida por un tribunal de menores.