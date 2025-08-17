Servicios

Banco Mercantil activa jornada de apertura de cuentas por primera vez (+Requisitos)

La información fue compartida a través de sus redes sociales oficiales 

Por Meridiano

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 04:22 pm
A través de sus redes sociales, Mercantil Banco Universal anunció que llevará a cabo una jornada especial para la apertura de cuentas en Caracas y en el interior del país. En este sentido, los interesados deberán acudir las oficinas de la entidad bancaria y consignar los requisitos exigidos. 

El horario de atención será de lunes a viernes, desde las 8:30 a 3:30 pm. Mientras que, en los centros comerciales, a partir de las 10:00 am hasta las 4:00 pm. 

Sobre la convocatoria

“Los invitamos a la jornada especial en donde podrán abrir su primera cuenta. Desde el martes 19 hasta el viernes 22 de agosto. Y si ya tiene esta cuenta, pero aún mantiene la tarjeta Maestro, podrá cambiar a la nueva tarjeta de débito Mastercard Mercantil” reza la publicación en el Instagram de Mercantil.

Del 19 al 22 de agosto: Apertura de cuenta

Las personas podrán asistir a las siguientes oficinas habilitadas en el territorio nacional:

  • Distrito Capital: Sabana Grande

  • Miranda: C.C. Millenium, La Cascada, Chuao

  • Mérida

  • Sucre: Cumaná

  • Carabobo: Valencia y en el C.C. El Recreo.

  • Nueva Esparta: Terranova

¿Cuáles son los requisitos?

Del menor de edad

  • Cédula de identidad

  • Partida de nacimiento

Del Representante

  • Cédula de identidad

  • Constancia de trabajo o informe de Atestiguamiento sobre Ingresos. También, puede llevar la Certificación de ingresos.

  • Registro de Información Fiscal (RIF). Debe estar vigente.

  • Autorización fiscal: Emitida por un tribunal de menores.

