Banco Exterior anuncia jornada para adquirir puntos de venta en Caracas (+Detalles)

El Banco Exterior realizará una jornada especial para la adquisición de puntos de venta el próximo viernes 15 y sábado 16 de agosto, en el Distrito Capital. La iniciativa está destinada a establecimientos comerciales o personas naturales con firma personal o profesional de libre ejercicio, afiliados a la entidad bancaria.

En este sentido, los interesados deben acudir a la sede del Banco Exterior, ubicada en la avenida Urdaneta, La Candelaria, Caracas. El horario iniciará a las 9:00 am y se extenderá hasta las 6:00 pm.

¿Cuáles son las bondades de los puntos de venta?

Al poseer un punto de venta ofreces una experiencia amena y segura a los compradores, facilitando las transacciones financieras y reduciendo los tiempos de espera.

Esta institución financiera acepta tarjetas nacionales e internacionales, representando una excelente alternativa para que los compradores escojan los métodos de pago según sus preferencias. Además, podrás obtener la liquidación diaria de fondos en tu cuenta exterior.

Gracias a la tecnología Contactless, no se amerita mayor información del comprador. Solo será necesario acercar la tarjeta a un dispositivo para validar la operación y gestionar rápidamente el pago.

Requisitos para adquirir los puntos de venta

Para obtener los puntos de venta es necesario reunir una documentación específica que te detallamos:

Copia de cédula de identidad del dueño del negocio

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) del solicitante

Dirección exacta del local

Original de la certificación de ingresos elaborada por un contador público. Debe contener la fecha de la solicitud.

Original del balance personal

Copia de la Declaración de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) de los últimos tres años y los soportes correspondientes.

Copia del documento contentivo de la firma personal, inscrito en el Registro Mercantil, el cual valida el ejercicio del comercio.

Copia del contrato de arrendamiento u otro título del local.

No pierdas la oportunidad de asistir a la convocatoria del Banco Exterior para adquirir una herramienta fundamental que favorecerá el crecimiento de tu negocio. Para mayor información puedes ingresar en el portal web de la entidad bancaria o en sus redes sociales.