Banco Exterior anuncia jornada para adquirir puntos de venta en Caracas (+Detalles)

El Banco Exterior realizará una jornada especial para la adquisición de puntos de venta el próximo viernes 15 y sábado 16 de agosto, en el Distrito Capital. La iniciativa está destinada a establecimientos comerciales o personas naturales con firma personal o profesional de libre ejercicio, afiliados a la entidad bancaria.
NOTAS RELACIONADAS
En este sentido, los interesados deben acudir a la sede del Banco Exterior, ubicada en la avenida Urdaneta, La Candelaria, Caracas. El horario iniciará a las 9:00 am y se extenderá hasta las 6:00 pm.
¿Cuáles son las bondades de los puntos de venta?
Al poseer un punto de venta ofreces una experiencia amena y segura a los compradores, facilitando las transacciones financieras y reduciendo los tiempos de espera.
Esta institución financiera acepta tarjetas nacionales e internacionales, representando una excelente alternativa para que los compradores escojan los métodos de pago según sus preferencias. Además, podrás obtener la liquidación diaria de fondos en tu cuenta exterior.
Gracias a la tecnología Contactless, no se amerita mayor información del comprador. Solo será necesario acercar la tarjeta a un dispositivo para validar la operación y gestionar rápidamente el pago.
Requisitos para adquirir los puntos de venta
Para obtener los puntos de venta es necesario reunir una documentación específica que te detallamos:
-
Copia de cédula de identidad del dueño del negocio
-
Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) del solicitante
-
Dirección exacta del local
-
Original de la certificación de ingresos elaborada por un contador público. Debe contener la fecha de la solicitud.
-
Original del balance personal
-
Copia de la Declaración de Impuestos Sobre la Renta (ISLR) de los últimos tres años y los soportes correspondientes.
-
Copia del documento contentivo de la firma personal, inscrito en el Registro Mercantil, el cual valida el ejercicio del comercio.
-
Copia del contrato de arrendamiento u otro título del local.
No pierdas la oportunidad de asistir a la convocatoria del Banco Exterior para adquirir una herramienta fundamental que favorecerá el crecimiento de tu negocio. Para mayor información puedes ingresar en el portal web de la entidad bancaria o en sus redes sociales.