Banco Mercantil ofrece varios consejos para evitar los fraudes en línea

Mercantil C.A. Banco Universal difundió algunos consejos para que sus clientes eviten los fraudes en línea, principalmente en temporada vacacional. De este modo, pueden garantizar la seguridad en sus transacciones y la protección de su cuenta, en simples pasos. A continuación, te brindamos una guía detallada:
Wifi gratis: En aeropuertos, hoteles o cafés las personas pueden acceder a redes abiertas, por lo que un ciberdelincuente puede interceptar la comunicación entre el usuario y el servidor, obteniendo datos bancarios. Para ello, pueden emplear VPN o datos móviles, asegurándote de que tu información está resguardada.
Ofertas especiales: Los ciberdelincuentes pueden utilizar ofertas atractivas para atraer a sus víctimas y conseguir información personal o financiera. Es fundamental que los usuarios verifiquen que los sitios web son los oficiales, porque pueden tratarse de portales similares falsos, para promover el “phishing”.
Compra en portales seguros: Para salvaguardar tus datos debes ingresar a páginas seguras, para recibir los productos o servicios solicitados, sin mayores inconvenientes. Una de sus características es que poseen tecnología de seguridad SSL (Secure Sockets Layer) que permite cifrar información para que terceros no puedan acceder a ella.
Bondades de la app móvil de Mercantil
De igual modo, la entidad bancaria destacó que la aplicación Mercantil Móvil Personas tiene diferentes características de seguridad para los clientes, tales como:
Lectura automática del código OTP: Se trata de una clave temporal que envía por mensajería de texto para gestionar operaciones que ameritan doble factor de identificación.
Interfaz robusto: Facilita la navegación, el acceso 24/7 y la posibilidad de compartir información de las transacciones financieras de manera fácil, sencilla y rápida.
Código de seguridad dinámico: Los usuarios que deseen comprar por internet pueden hacerlo gracias a un código CVC dinámico, el cual cambia cada vez que se realiza una compra. Además, tiene un tiempo de vigencia y brinda una capa adicional de protección.
Por último, Mercantil ratifica su compromiso con los usuarios al incorporar medidas tecnológicas adaptadas a las exigencias actuales de la globalización. Asimismo, mantiene a los clientes informados sobre las nuevas modalidades de estafa para evitar que se conviertan en víctimas de los ciberdelincuentes.