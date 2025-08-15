Conoce las opciones de las montas del jockey Larry Mejías

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jockeys protagonistas de la jornada 31 del domingo 17 de agosto en el hipódromo La Rinconada, es el jinete profesional con experiencia internacional, Larry Mejías, quien estará en tres compromisos de montas y este viernes conversó con el equipo de Meridiano.net.

Las montas de Larry Mejías del domingo

La mañana de este viernes en el óvalo de Coche, el jockey profesional Larry Mejías conversó con el equipo de hipismo de Meridiano.net sobre los ejemplares que va a montar en la reunión 31 del año en el marco de la fecha 17 del segundo meeting que finalizará el próximo 31 de agosto.

Mejías tiene tres compromisos de montas en la jornada dominical, y la primera de ellas será en la primera carrera con la yegua Queen Barbara del entrenador Dotwing Fernández de la cual manifestó lo siguiente:

“Ella viene de correr la semana pasada y no tuvo una buena actuación, y esperemos que en esta ocasión ella pueda mejorar y haga una mejor actuación y trataremos de hacer la mejor actuación posible con ella como siempre”.

“Luego en la cuarta carrera tengo la monta del ejemplar The Last Dance, presentado del entrenador Jorge Salvador, en una oportunidad tuve la oportunidad de ganarlo y la verdad que esta semana no he tenido oportunidad de trabajarlo ya que tiene su galopador en cancha y el caballo lo ha estado haciendo bastante bien y Dios mediante todo salga a nuestro favor”.

“En la sexta carrera tengo el caballo Forrest Gump, que reapareció hace un par de semanas atrás, tengo la oportunidad de ganarlo en un momento, es un ejemplar muy bien conceptuado, esperemos que todo salga de la mejor manera con este ejemplar”.