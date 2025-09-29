Luis Sojo sobre Leones del Caracas: “estamos a punta de caramelo” para la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de partir como uno de los favoritos, la temporada 2024/2025 para Leones del Caracas fue una decepción; a duras penas se llegó a los playoffs sin poder superar el duelo de comodines y para este año se aplicaron nuevas medidas.

Se mantiene José Alguacil como mánager, pero ahora la Gerencia Deportiva está apuntalada por Luis Sojo, hombre con conocido amplio currículo en la pelota en los dos años recientes cumplió esas funciones en Tiburones de La Guaira, llevándose el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), además el de la Serie del Caribe.

Para alguien con tanta experiencia, es determinante la vitalidad que debe existir en los canales comunicacionales de todos los miembros de la organización, algo que recalcó en recientes declaraciones ofrecidas al Departamento de Prensa caraquista:

“Lo más importante es la cantidad de peloteros que se han presentado en los primeros días, a las prácticas del equipo y eso es algo que dice mucho del compromiso que tienen los muchachos con la organización; de aquí en adelante tratar de que se mantengan sanos, para nosotros es muy importante para iniciar ese proceso de evaluación que (también) es importante para cualquier equipo”.

LVBP - Leones del Caracas - Temporada 2025/2026

“El mensaje se envió, para nosotros lo más importante es que ellos estuvieran al 100%, que no llegaran aquí para buscar unos días extras para ponerse en forma, y lo que hemos visto, el reporte que recibimos el día de ayer (sábado), es algo que me ha llamado mucho la atención, hay mucha dinámica. Como dije, lo más importante es que estén sanos, que estén preparados para este arranque que es tan difícil”.

Ha sido una extraordinaria comunicación “encabezada por José Alguacil, tenemos mes y medio trabajando en esto, la comunicación ha sido totalmente nueva y es algo que me llama la atención. Mike Álvarez, Hensley Muelens no han llegado por cuestiones de visa, para martes y miércoles deben estar en el país pero la comunicación ha sido extraordinariamente buena y ese es un factor fundamental para lograr los objetivos en este deporte”.

Acerca de lo que se busca para la 2025/2026:

“Sabemos que los Leones del Caracas es una organización que el público, el fanático, la gerencia, los dueños esperan un campeonato. Estos son retos que en lo personal me encantan porque también me gusta ganar (risas), creo que todos los que estamos acá queremos lograr el objetivo que es importante para la organización, ha sido un reto bastante fuerte y aquí no hay que subestimar a nadie, simplemente hacer nuestro trabajo, prepararnos y si las cosas salen bien, tenemos mucho chance de lograr ese objetivo”.

Luis Sojo por más glorias ahora como caraquista

Sobre Yoimer Camacho y Henderson Álvarez: “Vi su sesión de pitcheo y me impresionó muchísimo, Mike Álvarez dio unas recomendaciones directas que al segundo día ya teníamos que lanzar live BP (sesiones de bullpen en vivo) y eso es le dice mucho a los peloteros, creo que ese mensaje uno a tiempo siempre es importante, nosotros mandamos el mensaje y los muchachos respondieron a él (...) ya estamos a punta de caramelo para que comience la temporada y sabemos que estamos listos para este reto”.

En cuanto al rol de los técnicos:

“Más allá de eso, creo que nosotros pasamos a ser psicólogos, creo que ese espaldarazo, esa confianza que le puedas dar a cada uno de ellos, todas esas cosas se le van a hacer bastante fáciles (a Mike Álvarez); hay una comunicación constante en los lanzadores y eso es algo que (incluyendo) a Reggie Corona, nos ha hecho el trabajo bastante fácil (...) ha sido un trabajo bastante intenso”.

Por otro lado ratificó el “compromiso de los peloteros con la organización fue algo que me llamó la atención, (...) todos los peloteros han estado en contacto y el compromiso está (...) las buenas noticias van a venir, solo hay que tener un poco de paciencia”.