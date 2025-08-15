¡El Rey! Se cumplen 13 años del Juego Perfecto de Félix Hernández (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del deporte hay hazañas que, por más que pase el tiempo, se graban por siempre en la memoria de todos aquellos que fueron testigos de ella. Como no podía ser de otra forma, el beisbol es una disciplina que cuenta con historias de este estilo, y un 15 de agosto de 2012, un venezolano fue protagonista de una hazaña de este estilo: Félix Hernández.

El criollo se montó en la lomita aquel día para medirse a los Rays de Tampa Bay, en medio de una temporada que, como de costumbre, estaba siendo positiva para él. El estadio en Seattle se volcó para una nueva apertura de su "Rey", sin embargo, ni el más optimista de los fanáticos se imaginó lo que ocurriría aquel día.

Una actuación perfecta de Félix Hernández

La vigésimoquinta actuación de Félix Hernández en la temporada 2025 de las Grandes Ligas resultó ser, para disfrute de la afición, la mejor de toda su carrera, ya que aquel histórico 15 de agosto de 2012 marcó el día en el que "El Rey" lanzó el Juego Perfecto número 23 en toda la historia de Las Mayores.

Ante los Rays de Tampa, el derecho venezolano mostró lo mejor de su fantástico arsenal de pitcheo, ese que lo convirtió en uno de los mejores y más dominantes pitchers de su época. 113 pitcheos le bastaron para retirar a 27 bateadores de manera consecutiva, además de propinar 12 ponches, para concretar así el tercer juego perfecto lanzado en 2012.

Esta maravillosa apertura de Félix Hernández se mantuvo como el último juego perfecto lanzado en las Grandes Ligas por casi 11 años, hasta que Domingo Germán logró el número 24 de la historia el 28 de junio de 2023, ante los Atléticos de Oakland. Eso sí, el de Félix sigue siendo el único logrado por un criollo, por lo que sin duda alguna, jamás será olvidado en nuestro país.