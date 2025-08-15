Estos son los cambios de peloteros realizados en 2025 en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca el momento más esperado por la afición al beisbol en Venezuela. En dos meses exactos, el próximo 15 de octubre, iniciará de manera oficial la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que vendrá cargada de emociones y de un nivel sumamente alto, tal y como ha sido en los últimos años.

Como es costumbre, las ocho organizaciones que hacen vida en nuestra pelota se han movido bastante para intentar conformar equipos competitivos, que les permitan competir de manera importante por el ansiado título, que actualmente está en manos de los Cardenales de Lara.

De momento, se ha realizado una importante cantidad de cambios entre los equipos que integran el torneo, y a continuación repasaremos todas estas transacciones, que involucran a nada más y nada menos que 45 peloteros.

Cambios realizados en 2025 en la LVBP:

4 de abril:

Caribes de Anzoátegui recibe a Hernán Pérez (UTY)

Cardenales de Lara recibe a Rafael Ortega (OF)

9 de abril:

Tigres de Aragua recibe a Wilfred Alvarado (P), Eduard Bazardo (P) y Edwar Colina (P)

Navegantes del Magallanes recibe a Inmer Lobo (P) y José Suárez

2 de junio:

Tigres de Aragua recibe a Kervin Castro (P), Franklin Gómez (P), Deolis Guerra (P), José Peraza (IF) y Jhan Zambrano (P)

Navegantes del Magallanes recibe a Ángel Bastardo (P), Thairo Estrada (IF) y Luis Sardiñas (IF)

12 de junio:

Navegantes del Magallanes recibe a Sandy León (C), Jefferson Medina (P), Rougned Odor (IF), José David Pirela (P) y Ángel Reyes (OF)

Águilas del Zulia recibe a Víctor Arias (OF), Aeverson Arteaga (IF), Ángelo Castellano (IF), Alberth Martínez (OF), Arturo Nieto (C), Brayan Palencia (P) y Jesús Tillero (P)

12 de julio:

Caribes de Anzoátegui recibe a Diego Moreno (P) y Jesús Valles (P)

Cardenales de Lara recibe a José Azócar (OF)

21 de julio:

Tigres de Aragua recibe a Aldry Acosta (P), Carlos Betancourt (P), Gregory Infante (P), Alberth Martínez (OF) y Jorbit Vivas (IF)

Águilas del Zulia recibe a Luis Ávila (P), Jean Cabrera (P), Jorgan Cavanerio (P), Yonny Chirinos (P) y Jhonny Level (IF)

27 de julio:

Bravos de Margarita recibe a William Casique (P) y Willson García (IF)

Tiburones de La Guaira recibe a Jorge Barrosa (OF)

5 de agosto:

Leones del Caracas recibe a Moisés Gómez (P)

Bravos de Margarita recibe a Francisco Arcia (C)

13 de agosto: