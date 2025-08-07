Cómo confirmar los pagos de los Bonos del Sistema Patria: Evita estafas y fraudes en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, el Sistema Patria se ha convertido en una herramienta esencial para la distribución de los bonos sociales otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro. Estos bonos son un alivio para muchas familias venezolanas, ya que permiten acceder a ayudas económicas para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, ante la llegada de nuevos pagos, es crucial saber cómo confirmar que realmente se ha recibido el bono, para evitar caer en estafas y fraudes.

A partir del 4 de agosto de 2025, el régimen de Nicolás Maduro ha informado las únicas dos formas oficiales en las que los beneficiarios pueden confirmar el pago de sus bonos a través del Sistema Patria. A continuación, te explicamos en detalle estas formas y cómo protegerte de los engaños en línea.

Las dos formas oficiales de confirmar el Pago de Bonos

1. Mensaje de Texto desde el Número Corto 3532

El Sistema Patria utiliza un canal de notificación por mensaje de texto para informar a los beneficiarios de la llegada de sus bonos. Si eres uno de los beneficiarios, recibirás un mensaje desde el número corto 3532, que es el canal oficial del gobierno para las notificaciones de pagos. Este mensaje de texto te informará sobre la disponibilidad de los bonos, y podrás consultar el monto asignado y las fechas de pago.

2. Aplicación veMonedero

La aplicación veMonedero es otro canal oficial del Sistema Patria, a través del cual puedes consultar y gestionar tus bonos de manera segura. Esta aplicación permite que los beneficiarios puedan revisar el estado de sus pagos y acceder a la información relevante sobre los bonos asignados. La app está diseñada para facilitar la gestión de los estipendios y ofrece una plataforma segura para evitar fraudes.

Bonos que se esperan en agosto de 2025

Con la llegada de agosto, se esperan varios bonos importantes a través del Sistema Patria, entre ellos:

Bono Único Familiar: Este bono integra diversos beneficios sociales, como los programas Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros. En julio, los pagos fueron de 540, 1.080 y 1.620 bolívares, y se espera que para agosto los montos sean de 595, 1.190 y 1.785 bolívares. Bono Misión 100% Amor Mayor: Dirigido a los adultos mayores que reciben pensión, este bono tiene un valor de 130 bolívares. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Este bono está destinado a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. Se espera que en agosto el monto supere los 13.000 bolívares, después de haber sido de 12.260 bolívares en julio.

Recomendaciones para evitar estafas y fraudes

Con el aumento de los fraudes en línea, es crucial estar alerta y seguir ciertas recomendaciones para proteger tus datos y evitar caer en estafas. A continuación, te dejamos algunas pautas importantes: