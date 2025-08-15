Budú recuerda con el alma desgarrada la muerte de su madre y su hermana

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2019, la vida del rapero venezolano Budú, se tiñó de negro luego de que su madre muriera, siendo víctima de un agresivo Alzheimer que fue deteriorando su salud.

“Venezuela, mi viejita acaba de fallecer”, escribió con profunda tristeza en sus redes sociales. La señora Carmen fue velada en la funeraria Vallés en Caracas, en medio de una ola de solidaridad hacia el artista, quien estaba completamente destrozado.

El 14 de agosto de 2024, con un inmenso dolor, el exintegrante de “3 Dueños”, anunció que, su hermana mayor Sarayneh Gil Nieto, había partido de este mundo. “Mi hermana acaba de fallecer”, escribió junto a emojis de llanto y un corazón roto.

Budú aún llora sus muertes

A propósito del primer año sin su hermana y el que sería el cumpleaños de su madre, el caraqueño utilizó su cuenta de Instagram para recordarlas a ambas junto a imágenes con las que expresó su dolor.

“Un día como hoy mi madre estuviera de cumpleaños. Y un día como hoy falleció mi hermana”, fueron sus palabras junto a una cara triste. “Un año de tu partida sarayhein como las extraño”, añadió.

En el mismo texto, el intérprete de “Fiera Salvaje” admitió que, ha perdido su esencia desde que perdió a las dos mujeres más importantes de su vida.

“Se me fue la sonrisa, se me fue el amor por la música, se me fue el amor por todo. Se me fue la sonrisa / a veces río para no llorar. Sé que algún día nos volveremos a ver. Las amo y amaré por siempre”, agregó en su dedicatoria.

Además, recordó un lindo gesto que tuvieron ambas cuando él apenas comenzaba en la industria musical: “No se me olvida ese día que se dieron cuenta que estaba serio con el Rap y me compraron un par de zapatos entre las dos”.

Muestras de apoyo y cariño

Ante el desgarrador escrito de Budú, cuyo nombre real es Pedro Pérez, cientos de seguidores no tardaron en dejarle mensajes de respaldo, dejándole ver que están con él en este momento tan difícil que aún no logra superar.

“Te abrazo fuerte fuerte mi negro bello. Dios tiene sus planes aunque no lo entendamos”, “Abrazo al corazón hermano”, “Vivirán en tí por siempre! Fuerza”, “Siempre serán tus Angelitos”, “Ellas te Aman y están orgullosas de ti. Mucha fuerza”, se lee en la caja de comentarios.