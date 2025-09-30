Conoce a los lanzadores programados para la primera jornada de playoffs este martes 30 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que comience la mejor etapa de las Grandes Ligas: los playoffs y por lo tanto, es pertinente chequear cuáles serán los lanzadores que tienen la responsabilidad de abrir por cada franquicia, motivado a que ya todos fuero confirmados.

La postemporada comenzará con los Juegos de Comodín y tanto los de la Americana, como los del viejo circuito darán inicio en este martes, 30 de septiembre. Esto quiere decir, que serán dos enfrentamientos por Liga, para un total de cuatro.

Estos son los entrenamientos de Wild Card:

En la Liga Nacional se verán las caras los Padres de San Diego ante Cachorros de Chicago por un lado y los Rojos de Cincinnati contra los actuales campeones, Dodgers de Los Angeles por el otro.

Mientras que en el joven circuito, los Tigres de Detroit se medirán a los Guardianes de Cleveland y la serie más esperada por toda la afición de la MLB, es la de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York.

Lanzadores y horarios en esta primera jornada de playoffs:

- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) 1:00pm

- Padres de San Diego (Nick Pivetta) vs Cachorros de Chicago (Matthew Boyd) 3:00pm

- Medias Rojas de Boston (Garrett Crochet) vs Yankees de Nueva York (Max Fried) 6:00pm

- Rojos de Cincinnati (Hunter Greene) vs Dodgers de Los Angeles (Blake Snell) 9:00pm.

Todas las series serán al mejor de tres desafíos.