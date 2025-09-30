MLB revela datos de asistencia y tiempo de juego durante esta temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La asistencia general a los partidos de las Grandes Ligas no fue lo único que aumentó en esta temporada. El tiempo promedio de un encuentro de nueve entradas, también lo hizo; Así lo dio a conocer este lunes la Major League Baseball (MLB), tras finalizar la ronda regular.

Tercer año del Reloj

De acuerdo con lo divulgado por MLB, el tiempo de un encuentro de nueve entradas aumento en un par de minutos con respecto a la temporada 2024.

El promedio de la MLB cayó de tres horas con cuatro minutos (3:04:00) en 2022 a 2:40:00 al año siguiente, cuando se instituyó el reloj; y disminuyó, un poco más, a 2:36:00 en 2024, su nivel más bajo desde las 2:35:00 de 1984.

El tiempo promedio de juego superó las tres horas por primera vez en 2016. Alcanzó un récord de 3:10:00 en 2021 antes de que la introducción del dispositivo electrónico de llamado de lanzamientos PitchCom ayudara a reducirlo a 3:04:00 en 2022.

Este 2025, solo tres juegos de nueve entradas duraron 3:30:00 o más, en comparación con los 391 juegos de este tipo en 2021.

Asistencia

De la misma manera, Grandes Ligas informó que la asistencia general a los partidos de las Grandes Ligas de Béisbol aumentó por tercera temporada consecutiva por primera vez desde 2004-07.

La MLB atrajo a 71,41 millones de aficionados, con un promedio de 29.471 espectadores. El total aumentó un 0,1 % con respecto a los 71,35 millones de aficionados del año pasado.

La asistencia se vio afectada por el traslado de los Atléticos y los Rays de Tampa Bay a estadios de ligas menores. Aunque seis equipos superaron los tres millones, frente a los cinco del año pasado y los ocho de 2023.

Los actuales campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, alcanzaron los cuatro millones de asistentes por primera vez en su historia con 4.012.470 para un promedio de 49.537.

Mientras que los Atléticos atrajeron la asistencia más baja de las Grandes Ligas, con 768,464 espectadores en 81 partidos, un promedio de 9,487 aficionados, jugando en el Sutter Health Park en West Sacramento, California.