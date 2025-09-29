Estos son los juegos de mañana en la postemporada de MLB

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de las Grandes Ligas comienza este martes 30 de septiembre con una jornada cargada de intensidad. Cuatro enfrentamientos inauguran la Serie de Comodines 2025, bajo el formato al mejor de tres juegos. Los equipos sembrados del tercer al sexto lugar en cada liga buscarán avanzar a la Serie Divisional, en una fecha que promete emociones desde el primer pitcheo.

Liga Americana

Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland – 1:00 p.m. (ET), Progressive Field

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York – 6:00 p.m. (ET), Yankee Stadium

Liga Nacional

Padres de San Diego vs Cachorros de Chicago – 3:00 p.m. (ET), Wrigley Field

Rojos de Cincinnati vs Dodgers de Los Ángeles– 9:00 p.m. (ET), Dodger Stadium

La emoción de la postemporada ya está aquí, y los mejores equipos lucharán a muerte para trascender hasta la Serie Mundial donde buscarán arrebatarles la corona a los campeones defensores, los Dodgers de Los Ángeles.