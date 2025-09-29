MLB

Estos son los juegos de mañana en la postemporada de MLB

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 05:39 pm

Arranca la emoción de octubre con las series de comodines

La postemporada de las Grandes Ligas comienza este martes 30 de septiembre con una jornada cargada de intensidad. Cuatro enfrentamientos inauguran la Serie de Comodines 2025, bajo el formato al mejor de tres juegos. Los equipos sembrados del tercer al sexto lugar en cada liga buscarán avanzar a la Serie Divisional, en una fecha que promete emociones desde el primer pitcheo.

Liga Americana

  • Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland – 1:00 p.m. (ET), Progressive Field
  • Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York – 6:00 p.m. (ET), Yankee Stadium

Liga Nacional

  • Padres de San Diego vs Cachorros de Chicago – 3:00 p.m. (ET), Wrigley Field
  • Rojos de Cincinnati vs Dodgers de Los Ángeles– 9:00 p.m. (ET), Dodger Stadium

La emoción de la postemporada ya está aquí, y los mejores equipos lucharán a muerte para trascender hasta la Serie Mundial donde buscarán arrebatarles la corona a los campeones defensores, los Dodgers de Los Ángeles.

 

