Coraima Torres, la eterna “Kassandra” está en Venezuela por un nuevo proyecto

Para grata sorpresa de muchos la querida actriz venezolana Coraima Torres se encuentra en Venezuela, en una visita esporádica. La popular “Kassandra” de aquella telenovela de RCTV fue vista junto a Nela González, otra criolla que ha esparcido su talento por el mundo.

Aunque no se trata de un viaje personal, sino de trabajo, a la valenciana, la emoción por estar en un pedacito del país le salía por los poros. En un video compartido en redes sociales, se les vio a las actrices compartir su experiencia.

Ambas mostraron su felicidad de estar de regreso al país, afirmando que desde hace un par de años no regresaban. Tanto Caraima Torres como Nela González están residenciadas en Colombia, en donde han seguido cosechando éxitos para su carrera actoral.

Proyecto en puerta

Coraima Torres fue vista en San Antonio del Táchira justo en el paso fronterizo con Colombia, en compañía de un equipo de producción colombiano para grabar una serie, de la cual no compartió muchos detalles, por tal motivo se desconoce el trasfondo de la misma.

Lo que sí es cierto, es que Nela a quien se le atribuye créditos en producciones como “Mi Gorda Bella”, “Nadie me dirá como quererte” y “Pa' quererte” afirmó que “muy pronto” habrán noticias en “todas partes” sobre el proyecto, lo que eleva las expectativas.

El éxito de Coraima Torres

Fue en 1992 cuando la telenovela “Kassandra” se transmitió por primera vez en Venezuela, siendo un éxito inmediato en sintonía y popularidad, con estos sus protagonistas Coraima Torres y el galán puertorrique Osvaldo Ríos, ganaron el reconocimiento del público nacional e internacional.

La historia de una joven que había sido intercambiada cuando era bebé y entregada a una familia gitana pobre y nómada que vivía en un circo, que a los 18 años regresa a su pueblo natal, donde vive su familia original millonaria, y descubre su verdadera historia, cautivó al mundo con sus 150 capítulos.

"Kassandra" es considerada una de las telenovelas más influyentes y exitosas del mundo. Siendo doblada a más de 40 idiomas, no solo logró traducir su drama de amor para todos los países, también fue capaz de pausar, una vez al día, una de las guerras más lamentables de la historia como fue el conflicto bélico entre la República de Bosnia y Herzegovina.