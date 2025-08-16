Asi quedaron los resultados de las carreras en Valencia 16/8/2025

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 16 de agosto en el hipódromo de Valencia se corrió la jornada hípica número 16 del año con un programación de nueve competencias donde se corrió una nueva edición del Clásico Ciudad de Valencia, la cual ganó la madura de siete años, Amor Amor, con la monta del jockey profesional Francisco Quevedo y entrenada por Juan Carlos Pérez Pérez.

Ganadores del sabado en Valencia

El entrenador más destacado de la fecha fue el trainer Jesús Carfunjol al conseguir tres victorias con sus presentados . La primera victoria deCarfunjol fue en la primera prueba con valida con el purasangre Cassiusclay y la monta de Kelvin Perfecto en el lomo en distancia de 1.200 metros.

Mientras que la segunda victoria la consiguió en la tercera no válida y unica selectiva de la tarde sabatina, el Clasico Ciudad de Valencia cona la yegua Amor Amor y montada por el jockey profesional Francisco Quevedo con un tiempo de 88'1 en 1.400 metros con un dividendo de 87.40 a ganador,

La tercera ganancia de la jornada de Carfunjol la logró en la sexta y última válida con el aprendiz Alejandro Briceño y el ejemplar Roddrick.con un tiempo de 88'4 para los 1.400 metros y generó un pago de 230.86 a ganador

Mientras que el jockey más destacado de la jornada ha sido el aprendiz Kelvin Perfecto al lorar dos victorias a nivel personal. La primera de ellas en la primera carrera de la jornada con CassiusClay del entrenador Jesús Carfunjol y luego en la cuarta válida con la yegua La Viva del entrenador Miuler Vivas en un tiempo de 71'1 para 1.100 metros en una jornada que recolectó casi 20 millones de bolívares en el monto sellado.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO: No presentaron tiempo

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 CassiusClay (1) 53 Kelvin Perfecto 137.70 2 American White (4) 53 W. Veliz - 3 Big Tito (7) 53 F. Quevedo - 4 North Music (6) 53 J.A.Rivero - 5 Balbi Chrome (2) 53 Y. Caguado -

Entrenador: Jesùs Carfunjol. Ganador:137.70. Places:55.00 y 55.00. Exactas:207.00. Trifectas:225.74. Superfectas: 205.22.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lewandowski (6) 53 Maikor Ibarra 1.366.33 2 New Rocket (5) 55 O. Guedez - 3 El de Valle (2) 53 L. Mejìas - 4 Candoroso (4) 54 J. Lugo - 5 Skull Trooper (1) 55 F. Quevedo -

Entrenador:Juan Carlos Pèrez Ganador:1.366.33. Places:95.07 y 21.19. Exactas: 13.015.51 Trifectas: Sin aciertos. Superfectas: Sin aciertos.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO:88.1

Clásico Ciudad de Valencia

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Amor Amor (4) 54 Francisco Quvedo 87.40 2 Gran Maritza Ka (3) 55 J.A.Rivero - 3 Paprika (1) 56 J. Lugo - 4 Brianna (2) 53 L. Mejìas - 5 Estrella Morena (5) 53 M. Ibarra -

Entrenador:Juan Carlos Pèrez. Ganador:87.40 Places: Exactas:281.93 Trifectas:355.97 Superfectas:

PRIMERA VÀLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Peterose (9) 55 Jaime Lugo 73.27 2 Helios (7) 51 J. Chacón - 3 Rey Cotua (5) 50 W. Veliz - 4 Mr. Oli (10) 52 R. Chacón - 5 King Bulbs (3) 54.5 F. Quevedo -

Entrenador: Jesús Carfunjol Jr. Ganador:73.27. Places: 76.51 y 124.14. Exactas: 313.86. Trifectas: 2.398.05. Superfectas:Sin aciertos. Triple Apuesta. 4.073.83.Pool de 4: 32.830.23

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.100 MTS - TPO:69,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El de Pedro (6) 51 Jonas Rijo 180.64 2 Father Love (2) 53 J.A.Rivero - 3 VicDavalillo (8) 55 Fran Velazquez - 4 Monterreal (5) 54.5 J, Lugo Jr. - 5 Dexter Jr. (3) 53 O. Guedez -

Entrenador:José Luis García. Ganador:180.64. Places: 119.65 y 81.85. Exactas:714.13. Trifectas: 320.77 Superfectas:Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Amatista (8) 55 Jaime Lugo Jr. 55.00 2 Voladora (3) 54 K. Perfecto - 3 La Campechana (4) 52 W. Veliz - 4 My Peggy Mate (7) 55 Ale Briceño - 5 Latina Europea (2) 52 R. Vera -

Entrenador:José Jaramillo. Ganador:55.00 Places:55.00 y 62.00 Exactas:174.66 Trifectas:2.111.43. Superfectas:Sin aciertos

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA:1.100 MTS - TPO:71,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La Viva (4) 53 Kelvin Perfecto 673.59 2 Guapachosa (3) 52 Ale. Briceño - 3 Deep Love (10) 53 Os. Martínez - 4 Pico Da Neblina (2) 50 J. García - 5 Preciosa Dolores (8) 53 O.Guedez -

Entrenador:Miuler Vivas. Ganador:673.59. Places: 122.94 y 431.20 Exactas:11.711.87 Trifectas:Sin aciertos. Superfectas:Sin aciertos.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA:1.100 MTS - TPO:69'3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La de Nino (9) 53 Yaniel Caguado 111,08 2 Bahia dePericantar (8) 51 C. Brito - 3 Maverick (2) 50 K. Morales - 4 Magy Zeta (7) 51 Os. Martínez - 5 Money Royal (1) 50 W. Ruiz -

Entrenador:Edwin Pimentel. Ganador:111,08. Places: 117.31 y 95.46. Exactas:315.47. Trifectas:7.520.16. Superfectas:Sin aciertos

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA:1.400 MTS - TPO:88'4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Roddrick (3) 55 Alejandro Briceño 230.86 2 Del Capi (13) 50 R. Vera - 3 Astrofísico (6) 53 J. Lugo Jr. - 4 The Isaac (2) 51.5 W.Ruiz - 5 Money Flyer (7) 52.5 W. Veliz -

Entrenador:Jesús Carfunjol. Ganador:230.86 Places: 158.40 y 122.64. Exactas: 16.330.09 Trifectas:Sin aciertos.. Superfectas:Sin aciertos. Triple Apuesta: 8.666.62. Super Pool de 4: 14.198.33. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (1733) 1.596.99. 5y6 nacional *6* (84) 127.084.05. Loto Hípico: 178.380.51