Valencia queda a pata de mingo de los 20 millones de bolívares en el monto sellado

La tarde de este sábado 16 de agosto del 2025 se corre la reunión número 16 del año en el hipódromo de Valencia con una programación de nueve carreras y el Clásico Ciudad de Valencia como la selectiva de la jornada y el juego del 5y6 nacional.

Monto sellado en valencia en casi 20 millones

Durante la celebración de las carreras no validas en el óvalo del Cabriales, se realizaba la recaudación del monto sellado del 5y6 de valencia que tiene en el ejemplar Cassiusclay en el ganador de la primera carrera con el jockey Kelvin Perfecto y entrenado por Jesús Carfunjol.

Luego en la segunda de las no válidas, el triunfo fue para el purasangre Lewandowski con la conducción del jockey profesional Maikor Ibarra y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez, el cual pagó 1.366.33 a ganador.

Mientras que las últimas de las no válidas se corrió una nueva edición del Clásico Ciudad de Valencia donde la victoria fue para la yegua Amor Amor con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez Pérez con un tiempo de 88’1 y un dividendo de 87.40 a ganador.

EL monto sellado del 5y6 para repartir este sábado fue de 19.968.100.00 para ser la nueva cifra tope del año, de los cuales, 10. 782.774 serán repartidos entre los ganadores con seis aciertos, mientras los triunfadores con cinco caballos, se repartirá un monto de 2.795.534.00.