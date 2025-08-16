¡Atención! Sudeban anuncia el próximo feriado bancario en el país (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) anunció que el próximo lunes 18 de agosto las entidades bancarias suspenderán la atención de usuarios, tanto en las agencias como en las taquillas, por conmemorarse la “Asunción de Nuestra Señora”. La información fue compartida a través de sus redes sociales oficiales.

Además, exhortaron a los usuarios a tomar medidas preventivas al respecto. De este modo, pueden agilizar sus transacciones financieras y pagos con anticipación.

¿Cuáles operaciones estarán disponibles?

Algunas taquillas externas de las instituciones financieras, ubicadas en centros comerciales, laborarán en un horario especial. Sin embargo, los usuarios deben corroborar la información directamente en los portales web oficiales.

También, estará habilitada la red de cajeros automáticos a nivel nacional, para el retiro de efectivo y consultas de saldo.

Los usuarios tendrán a su disposición la banca en línea, donde podrán acceder a una variedad de servicios, que incluyen: transferencias, pagos móviles, recargas de operadoras telefónicas, pagos de servicios públicos y mucho más.

¿Qué es la “Asunción de Nuestra Señora”?

La solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora se celebra el 15 de agosto, según la religión católica. Se refiere al “Nacimiento al cielo” de la Virgen María, proclamado como dogma por Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Esta profunda creencia se relaciona con la “resurrección de la carne” y de la “vida eterna”. Al no poseer pecado en el cuerpo humano a la Virgen María le fue otorgado el privilegio y el misterio de “la Asunción al Cielo”.

Recomendaciones de SUDEBAN al usar la banca en línea

Los usuarios deben tomar en consideración las siguientes recomendaciones para el uso correcto de la banca en línea y así evitar ser víctima de los ciberdelincuentes: