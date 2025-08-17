MLB: Un venezolano se convierte en la inesperada figura de San Luis con una racha sensacional

Suscríbete a nuestros canales

Para muchos aficionados, el nombre de Pedro Pagés todavía es algo desconocido dentro del mundo del beisbol. Eso sí, para la afición de los Cardenales de San Luis, sí que ha sido un nombre interesante y que ha dado de qué hablar, especialmente durante el presente mes de agosto, en donde el venezolano luce totalmente inspirado.

El oriundo de Maracay debutó en las Grandes Ligas en el año 2024, con el mismo uniforme que viste actualmente. A pesar de que en 2024 vio una cantidad importante de turnos, no cabe duda de que 2025 ha sido el año en el que más oportunidades se ha ganado, y no es para menos.

Este sábado 16 de agosto, Pedro Pagés se fue de 4-3 ante los Yankees de Nueva York, con un cuadrangular y una carrera impulsada. Su equipo cayó derrotado en un duelo de batazos, que culminó con pizarra de 12-8, pero a pesar de eso, el careta se alza como una inesperada figura de San Luis en el último mes, ya que tiene siete juegos seguidos con al menos un imparable.

Pedro Pagés enrachado

Lo del venezolano Pedro Pagés con los Cardenales de San Luis en este mes de agosto no está siendo cuento. Con sus tres hits ante los Yankees, el criollo enlaza ya siete compromisos consecutivos con inatrapables, y además, su mes en general está siendo sumamente positivo y productivo.

En lo que va de agosto, el joven receptor batea para .448/.500/.862/1.382, con 13 imparables en 29 turnos al bate, además de tres cuadrangulares y nueve carreras impulsadas. Ciertamente, los Cardenales de San Luis parecen haberse bajado de la pelea por un cupo en la postemporada, pero a pesar de eso, no deja de ser una gran noticia el nivel del maracayero, que está siendo una de las grandes sorpresas del año para su equipo.