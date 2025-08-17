Milwaukee establece nuevo récord de victorias de la franquicia en una temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron este sábado a los Rojos de Cincinnati y establecieron un nuevo récord de victorias consecutivas para la franquicia. La marca anterior se remonta al inicio de la temporada de 1987. El conjunto lupuloso buscará aumentar su racha en la final de la serie este domingo.

El récord general de Milwaukee de victorias consecutivas es de 16 juegos, de 1986 a 1987, cuando ganaron sus últimos tres juegos en 1986 y sus primeros 13 en 1987.

Milwaukee viene de atrás

Milwaukee parecía estar en problemas nuevamente el sábado, pero mostró su resiliencia, por segunda vez en 24 horas, con el gran golpe siendo un jonrón de tres carreras como emergente en la 11ma entrada por parte de Andrew Monasterio.

Monasterio aparentemente estaba preparado para su momento sensacional y que extendería su racha. “Es una sensación increíble”, dijo. “(El mánager) Pat Murphy me pidió que estuviera listo tres o cuatro veces”.

El abridor de Milwaukee, Quinn Priester, aseguró que los Cerveceros han estado aprovechando al máximo cada oportunidad brindada por los oponentes.

Milwaukee ahora tiene 34 juegos por encima de .500, con un récord de 78 victorias y 44 derrotas, y ostenta una ventaja de nueve juegos en la División Central de la Liga Nacional sobre los Cachorros de Chicago.

En la Liga Nacional, los Cerveceros tienen ocho juegos más que los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este.