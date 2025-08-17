MLB

Brayan Rocchio regresa a Grandes Ligas al ritmo jonronero de Tiburones (+Video)

El infielder de La Guaira se hace sentir en un juego de los Guardianes de Cleveland

Por Meridiano

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 10:34 pm
Foto: mlb.com
Bastante tiempo pasó para que Brayan Rocchio fuese noticia en cuanto a su producción de jonrones en la presente temporada de MLB; para este 16 de agosto el muchacho de los Tiburones de La Guaira de nuevo movió ese particular en sus estadísticas.

Durante la partida entre sus Guardianes de Cleveland, que recibieron a los Bravos de Atlanta, el infielder despachó cuadrangular en la baja del 3cer inning, en lo que eventualmente resultó la única carrera de su equipo que cayó aplastado, 10x1 ante los Bravos de Atlanta que tuvieron el regreso de Ronald Acuña Jr., este se fue de 5-2.

Lo cierto del caso, es que el infielder en cuestión ligó un nuevo jonrón desde el pasado 8 de julio ante Astros de Houston, en ese momento contra el buen abridor, Hunter Brown.
 

Brayan Rocchio, Pa´lante

 

Con su vuelabardas de este sábado, el guarista deja su línea ofensiva en:
.235 en promedio de bateo
.286 en porcentaje de embasado 
.336 de slugging
.622 de OPS 
 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

