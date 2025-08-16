Carlos Mendoza: Luisangel Acuña volverá a los Mets de Nueva York (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En estos momentos se desarrolla el Clásico de Pequeñas Ligas 2025, específicamente en la localidad de Williamsport, en el estado de Pensilvania de los Estados Unidos. Evento que de un modo incidió en el rol de Luisangel Acuña en los Mets de Nueva York; así lo explicó Carlos Mendoza.

El mánager metropolitano, en rueda de prensa previa al juego de este 16 de agosto ante Marineros de Seattle, señaló que con motivo de la ocasión, el hermano menor de Ronald Acuña Jr., “tendrá actividad como el hombre 27”, en el róster de los metropolitanos de la Liga Nacional. Como parte de este evento, los Mets concluirán su serie de tres partidos ante los nautas de Eugenio Suárez.

Luisangel Acuña, nueva oportunidad

En este sentido, para el sabanero será la segunda ocasión en la que su equipo le convoca a la nómina máxima, misma en la que comenzó esta temporada 2025 de MLB.

El pasado 23 de junio fue bajado al Syracuse Mets, sucursal Triple A del elenco de Queens; a Grandes Ligas de nuevo fue convocado el 10 de julio y devuelto al mismo elenco ligaminorista el 1 de agosto.

Luisangel Jose este año en Grandes Ligas, durante 78 juegos y 159 turnos legales con el madero, tiene línea ofensiva en:

.239 de average

.295 en porcentaje de embasado

.283 de slugging

.578 de OPS.