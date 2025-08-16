¡Notorio! Maikel García con estas sustanciales mejoras para Reales de Kansas City (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Sin contar lo acontecido este 15 de agosto, Maikel García ha estado en 119 partidos de los Reales de Kansas City, lapso en el que dejó .302 en promedio de bateo; el año pasado en esa misma cantidad de compromisos arrojó .238, es decir, mejoró un 26.9%.

Al respecto, tal vez esa abrupta mejora obedece a que en el presente levanta más la pierna izquierda en la ejecución de su swing. Algo que se aprecia al menos en estos dos videos.

Sea o no la causa, lo cierto del caso es que de un calendario al otro también su average subió notoriamente ante ocho de nueve tipos distintos de envíos, por ejemplo:

Maikel García en abierto progreso

Recta de cuatro costuras, de .209 a .283, un 35.4%

Ante sliders pasó de .273 hasta .284, el 4%

Sinker de .255 a .361, 41.6%

Vs Cutter de .140 hasta .182, el 30%

Sweeper de .174 a .326, 87.4%

Changeup de .268 a .323, 20.5%

Curva de .222 hasta .371, el 67.1%

Split-Finger de .556 a .182, 67.2% menos

Slurve de .000 hasta 1.000

Imagen: baseballsavant

Asimismo, aunque la fuerza de los batazos no es del todo determinante, un factor de incidencia podría estar en el incremento de su porcentaje de Hard Hit (conexiones con velocidad de salida en al menos 95 millas por hora), que se elevó de 42.8% al 44%, un avance del 2.8%.

Lo que sí ha quedado en evidencia: es familia de Ronald Acuña Jr.

Imagen: baseballsavant