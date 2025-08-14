Por esta razón William Contreras es el gran responsable de la increíble racha de Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee consiguieron su cuarta barrida consecutiva en la presente temporada con una nueva paliza ante los Piratas de Pittsburgh. Después del 14-0 en la segundo juego de la serie, los Brewers continuaron con su poder ofensivo para vencer 12-5 a los bucaneros, en la jornada de este miércoles.

El madero de William Contreras fue protagonista en el compromiso y extendió su gran momento en la parte complementaria de la campaña. El venezolano empujó cuatro carreras y llegó a cinco desafíos seguidos con múltiples imparables. A raíz de la notable producción del receptor, los líderes de la División Central de la Liga Nacional sumaron su duodécima victoria consecutiva.

Milwaukee ha tenido a diferentes figuras en la mágica cadena de triunfos en la segunda mitad de las Grandes Ligas. Uno de ellos es Contreras, que ha funcionado como una pieza fundamental en la impresionante racha de 12 lauros corridos que han conseguido los Cerveceros.

William Contreras es el hombre clave de Milwaukee

El nativo de Puerto Cabello ha sido uno de los bates más encendidos durante la seguidilla de ganados de los Brewers. El cátcher destaca con .340 de promedio de bateo, cuatro jonrones, par de dobles, 14 carreras impulsadas y 1.094 de OPS durante la racha de 12 victorias.

El nivel de producción de Contreras no solo ha sido clave por los números, sino también por el momento en que ha logrado sus hits, muchos de ellos en situaciones decisivas. Gracias a esto, los Cerveceros están en la cima de su división y tienen una diferencia de 7.5 de los Cachorros de Chicago, que son segundos en la Central de la Nacional.

El receptor también ha elevado sus registros en la temporada con average de .262, 12 vuelacercas, 59 remolcadas, 67 anotaciones, 112 hits, .362 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .758 en 114 juegos.