Milwaukee, el primer equipo en alcanzar rachas de dos dígitos en victorias (+Detalles)

Los Cerveceros de Milwaukee lograron su victoria 74 de la temporada 2025, convirtiéndose así en el mejor récord de las mayores, cinco juegos por arriba de sus más cercanos perseguidores: Los Filis de Filadelfia, Tigres de Detroit y Azulejos de Toronto.

La noche de este lunes, los lupulosos derrotaron a los Piratas de Pittsburgh siete (7) carreras por una (1) y extendieron su racha de victorias a 10; además, mejoraron a 30 juegos sobre .500 su marca.

Dos rachas de dos dígitos

En este sentido, se convirtieron en el primer equipo desde 2019 en empalmar dos rachas ganadoras de 10 o más juegos. A principios de la temporada, los Cerveceros de Milwaukee ganaron 11 juegos de manera consecutiva.

Tras el logro se unieron a los Houston Astros (2019 y 1969), Los Angeles Dodgers (2017), Toronto Blue Jays (2015), Atlanta Braves (2013), St. Louis Cardinals (2001), Pittsburgh Pirates (1978), Kansas City Royals (1977) y los New York Mets (1969) como los únicos equipos en tener dos rachas de victorias de dos dígitos desde que MLB se expandió en 1969, según MLB.com.

El Jugador Más Valioso de la temporada 2018, Christian Yelich aseguró que los resultados que han logrado durante el último mes han tenido un objetivo en común: “concentrarse en el juego del día y no pensando en los días anteriores”.

“Sinceramente, a nadie le importa lo que hemos hecho el último mes”, dijo el toletero. “Todo está genial, pero tenemos metas más importantes que ganar 74 partidos o lo que sea. Eso es genial, pero ese no era realmente nuestro objetivo al comenzar la temporada. Tenemos aspiraciones más grandes que eso”.