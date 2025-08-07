MLB: Milwaukee Brewers se consolida como el mejor equipo de las Grandes Ligas con brutal registro

Suscríbete a nuestros canales

Milwaukee Brewers continúa marcando la pauta como el mejor equipo en la presente temporada de las Grandes Ligas. El equipo de William Contreras se convirtió en la primera novena en llegar a los 70 victorias tras barrer en tres compromisos a los Bravos de Atlanta.

La franquicia de Wisconsin está atravesando por una segunda mitad memorable en Las Mayores y demostraron que pueden ser serios aspirantes a pelear por el título de Serie Mundial en la vigente campaña. El conjunto pasó la escoba a la escuadra de Atlanta y encadenó su sexto triunfo seguido para consolidarse en solitario en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

Además de su racha de lauros, Milwaukee concretó una increíble hazaña en su presentación como visitante frente a los Bravos. El equipo logró una combinación extraordinaria en el diamante que los deja en evidencia como el mejor equipo en esta segunda mitad de la temporada 2025.

Milwaukee logra insólita marca

La victoria de este miércoles frente a los Bravos selló una marca impresionante en Las Mayores. Tras salir airosos en su última serie, los Cerveceros se convirtieron en el primer equipo en la historia de la MLB en tener una gira (de cualquier duración) en la que anotaron más de 50 carreras, no perdieron un juego y no cometieron un error, de acuerdo con OptaSTATS.

Los Brewers terminaron invictos en su gira contra Atlanta y Nacionales de Washington. El equipo fabricó 53 carreras, ganaron todos los partidos y no sufrieron ni un pecado dentro del diamante. Su gran presentación los tiene cómodos en la cúspide de su división, a cuatro desafíos de diferencia de los Chicago Cubs.