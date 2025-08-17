¡Luto en Venezuela! El país lamenta la muerta de una leyenda del deporte nacional

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia está dando la vuelta en distintos grupos de opinión y que tiene como protagonista a una gloria del deporte venezolano. Se trata de Julio César León, quien fuera el primer criollo en participar por nuestro país en unos Juegos Olímpicos (Londres 1948).

La triste noticia se dio a conocer este domingo 17 de agosto por la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela, que aprovechó para rendir un homenaje al primer ciclista olímpico del país.

Su pérdida física se da a los 100 años de edad, dejando una huella imborrable después de unas actuaciones emblemáticas, con su gesta en aquellos Juegos Olímpicos de Londres en 1948.

Parte de la historia de Julio César León

Nacido en Trujillo el 2 de febrero de 1925 y desde sus inicios siempre estuvo inclinado a dedicarse en el ciclismo, en el que luego dejaría episodios históricos para todo el país.

Justamente, el más destacado y mencionado fue el que firmara en 1948, al ganarse el derecho de estar en los Juegos Olímpicos de Londres, donde además fue el único ciclista en decir presente por Venezuela en la magna cita del deporte mundial.

Posteriormente, siguió conectado al deporte, incluso después de retirarse de forma profesional. Se encargó de promover esta práctica en el país en distintos grupos de jóvenes, extendiendo además todos sus conocimientos.

La vida de Julio César León puede asumirse como un ejemplo en el deporte nacional, de allí a que en 2020, el gobierno venezolano le otorgara la Orden al Mérito Deportivo.