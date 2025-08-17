Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Agotamiento en el boxeo élite?

Suscríbete a nuestros canales

Canelo Álvarez vs Terence Crawford es una pelea que tiene muchos reflectores y es una situación normal. Crawford domina el peso welter y Canelo es el campeón de campeón. Sin embargo, la narrativa de súper peleas se repite una y otra vez incluso sin contexto competitivo.

El sistema de ascenso es difícil de entender: promotores, rankings, cinturones, exigencias, entre otras cosas, frenan el surgimiento de nuevas figuras. Figuras jóvenes terminan estancadas en su proceso de internacionalización. Esto es sinónimo de una estructura que no está funcionando.

Mientras Canelo y Crawford acaparan la prensa, talentos como David Morrell, Jaron Ennis o Jesús Ramos terminan en peleas sin validación en un gran público. El sistema los frena, sin exposición, ni rivales de gran peso, su ascenso se ve estancado, evitando que la élite del boxeo se renueve.

Próximas peleas: David Morrell, Jaron Ennis, Jesús Ramos

Aunque David Morrell, Jaron Ennis y Jesús Ramos están en un gran estado de forma, siguen sin protagonizar carteleras élite. Son talentos de una industria que está reciclando peleas ante los que mejor presencia tiene en la prensa.

Jesús Ramos

Última pelea: 22 de marzo de 2025, TKO7 ante Guido Schramm. Próxima pelea: Sin fecha confirmada. Contexto: Viene de tres victorias por KO tras su única derrota ante Lubin. Rankeado #2 WBA, #3 WBC en superwelter. Cobertura sugerida: Figura en ascenso, pero sin pelea agendada. Puede entrar como ejemplo en notas sobre talentos postergados o como ficha editorial para proyecciones 2026

David Morrell

Última pelea: 12 de julio de 2025, victoria por decisión dividida ante Imam Khataev. Próxima pelea: Sin fecha confirmada. Contexto: Viene de perder ante Benavidez en febrero y ganar en julio, pero no tiene combate programado. Está rankeado #2 en WBA, WBC y WBO en semipesado. Cobertura sugerida: Se puede descartar por falta de fecha, pero queda como figura latente para notas de transición de peso o estancamiento post-Benavidez.

Jaron Ennis