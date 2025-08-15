Canelo Álvarez reconoció que es muy difícil encontrar debilidades en el estilo de pelea de Crawford (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Saúl “Canelo” Álvarez ofreció una declaración que refleja la magnitud del reto que representa su combate contra Terence Crawford: "Terence es un gran peleador. Tiene un estilo muy bueno; es difícil encontrarle debilidades a un peleador como Crawford".

Dicha afirmación llega justo en plena cuenta regresiva para el esperado enfrentamiento, programado para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el zurdo norteamericano buscará destronar al mexicano y consolidar su legado.

La preparación clave: velocidad, potencia y fuerza frente a un estilo implacable

Canelo no se anda con medias tintas: sostiene que su preparación para este duelo será muy distinta. “Necesito velocidad, potencia y fuerza, y mis compañeros de sparring deben estar en su mejor momento”, afirmó, subrayando que enfrentar a Crawford demanda una estrategia superior.

El entrenador Eddy Reynoso también lo sabe: no espera que Crawford cambie su estilo, por lo que perfeccionar cada aspecto del boxeo será vital. Canelo reconoce que está ante uno de los retos más exigentes de su carrera —y considera que una victoria ante Crawford sería de las más relevantes en su trayectoria.

¿Por qué es tan difícil encontrar puntos débiles en Crawford?

Terence “Bud” Crawford ha construido su reputación sobre una adaptabilidad técnica y una defensa impecable. Es uno de los pocos boxeadores contemporáneos capaces de alternar efectivamente entre guardia ortodoxa y zurda, complicando cualquier intento de aproximación ofensiva. Además, su estrategia consiste en “descargar datos” en los primeros asaltos, para luego dominar el combate, muchas veces de manera explosiva. Esa combinación de visión, timing, defensa, contragolpe y capacidad para cambiar de mano convierte a Crawford en un rival sumamente completo y, en consecuencia, difícil de decodificar.

Medios especializados han resaltado las virtudes técnicas de Crawford. Se destaca que Canelo lo considera más inteligente y versátil incluso que Floyd Mayweather, subrayando su capacidad para alternar entre guardias, contragolpear y moverse con precisión. Esta versatilidad, sumada a su experiencia en cuatro divisiones, lo convierte en un pugilista extremadamente peligroso al que, como bien dijo Canelo, es complicado encontrar puntos débiles.