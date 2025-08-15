Boxeo: Eddy Reynoso revela la clave del entrenamiento de Canelo para vencer a Crawford (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde los entrenamientos en Lake Tahoe hasta la estrategia detallada para enfrentar a uno de los púgiles más hábiles de los últimos tiempos, el entrenador Eddy Reynoso ha puesto el foco en lo esencial: el timing, la movilidad de piernas y la coordinación con el tronco como pilares fundamentales en la preparación de Saúl “Canelo” Álvarez de cara a su combate con Terence Crawford. “Yo creo que el timing, tener muy buena movilidad de piernas, mucha coordinación también con el tronco, tener buenas combinaciones…” explicó Reynoso.

Preparación técnica: timing, movilidad y combinaciones

Desde su esquina, Reynoso ha definido con orgullo qué es lo que ha forjado la capacidad dominante de su pupilo: el timing perfecto. Ese arte de conectar con precisión y anticipación no solo define golpes contundentes, sino que también permite neutralizar al rival antes de que éste encuentre su ritmo.

Acompañado de una excelente movilidad de piernas, Canelo logra posicionarse, evitar castigos y lanzar encadenadas que surten efecto. La coordinación del tronco complementa esas acciones, generando potencia y fluidez en cada combinación. Esta tríada se convierte en la base sobre la que se construye una estrategia sólida y equilibra el estilo ofensivo con una defensa elegante.

Además, la preparación cobra un matiz aún más especializado: la presencia de sparrings zurdos que replican las características de Terence Crawford. Reynoso explicó que el equipo se está “acomodando en la guardia zurda con boxeadores que tienen una similitud en el estilo de Crawford”. Esa inmersión en un entorno zurdo ayuda a Canelo a anticipar cambios de guardia, contragolpes y ritmos peculiares.

Experiencia contra zurdos y preparación física adaptada

La experiencia de Canelo frente a puños zurdos ha sido un legado de múltiples peleas clave, y ahora se convierte en una ventaja tangible. Según Reynoso, "Canelo no es nuevo enfrentando a peleadores zurdos", y ese bagaje forma parte del plan de combate: "Sabemos cómo ganarle a los peleadores zurdos y lo vamos a hacer". Esta afirmación no solo reafirma confianza, sino también evidencia una preparación meticulosa para contrarrestar las virtudes ofensivas y defensivas de Crawford.

A nivel físico, la rutina ha sido modificada para aumentar la resistencia cardiovascular. En palabras del entrenador, “hacemos unos seis o siete rounds a cuatro minutos, con 30 segundos de descanso, para trabajar más, para estar más acostumbrados y que a la hora de la pelea se les hagan más cortos los rounds de tres minutos. Después trabajamos aparatos y un poquito de técnica”. Esta sobrecarga implica que, llegado el momento, los rounds oficiales se sientan más llevaderos, y Canelo mantenga energía y claridad táctica.