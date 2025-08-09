Terence Crawford tuvo que retractarse para poder enfrentar a Canelo en Las Vegas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En agosto de 2023, Terence Crawford sorprendió al mundo del boxeo al afirmar que no existía forma de enfrentarse a Saúl "Canelo" Álvarez debido a diferencias de tamaño y peso. Sin embargo, dos años después, el 13 de septiembre de 2025, ambos pugilistas se medirán en el Allegiant Stadium de Las Vegas en una pelea que promete ser histórica.

En sus declaraciones iniciales, Crawford expresó que Álvarez era "muy pesado" para él, sugiriendo que las diferencias físicas eran insalvables. En ese momento, el estadounidense estaba centrado en su revancha con Errol Spence Jr., combate que, tras una victoria por nocaut, resultó ser el último de Spence debido a una lesión en la retina.

Este giro inesperado en la carrera de Spence dejó a Crawford sin un rival inmediato, lo que abrió la puerta a una posible pelea con Canelo.

El regreso de Crawford al ring

Tras un período de inactividad, Crawford, invicto en 41 peleas, ha decidido subir 14 libras para enfrentar al mexicano, quien es el campeón indiscutido del peso supermediano. El estadounidense ha expresado su confianza en sus habilidades y considera que esta pelea es una oportunidad para consolidarse como una leyenda del boxeo.

Por su parte, Canelo ha mostrado respeto por Crawford, reconociendo su talento y logros, pero también ha señalado que el estadounidense solo ha tenido una victoria significativa en su carrera, refiriéndose a su triunfo sobre Spence.

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo es un enfrentamiento entre dos campeones, sino también una confrontación de estilos, estrategias y legados. El resultado de este combate podría redefinir las carreras de ambos pugilistas y dejar una marca indeleble en la historia del boxeo.