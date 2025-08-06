Dmitry Bivol reveló cuáles son las claves en las que se debe enfocar Terence Crawford para ganarle a Canelo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde la perspectiva de Dmitry Bivol, el hombre que logró derrotar a Saúl “Canelo” Álvarez en 2022, hay una guía estratégica clara para Terence Crawford de cara a su esperado duelo en septiembre. En una entrevista reciente Bivol expone con autoridad sus consejos para que Crawford pueda replicar la hazaña.

Adaptarse al poder y la presión del peso supermediano

Para Bivol, el primer gran obstáculo para Crawford será la absoluta exigencia física y mental del peso de 168 libras. El campeón ruso subraya que “Terence tiene que acostumbrarse al poder y la presión de la categoría de 168 libras, es muy diferente”.

Esta advertencia no es menor pues Canelo ha desarrollado una fuerza explosiva y una intensidad propia de esa división, y Crawford deberá responder desde el campamento con aclimatación real al peso y constancia en rounds complejos.

La resistencia y adaptación serán clave desde la preparación física hasta la gestión del dolor y desgaste propio de enfrentar a un pegador como Álvarez.

Sacar ventaja de la versatilidad técnica de Crawford

Otro punto fuerte que Bivol destaca es la habilidad natural de Crawford para generar incomodidad en sus rivales con un estilo impredecible. “Él es un boxeador muy incómodo y puede usar ambas guardias, lo que le da una gran ventaja” en torno a la capacidad de cambiar entre postura ortodoxa y zurda para desorientar al adversario.

Esa versatilidad, combinada con un excelente timing y dominio del contragolpe, le da herramientas únicas frente al estilo metódico y presionante de Canelo. Según el análisis de Bivol, si logra mezclar movilidad, cambios de ángulo y una buena lectura del combate, Crawford podría neutralizar el acoso sistemático del tapatío.