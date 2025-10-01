Farándula

Moisés González regresa al Centro Cultural Chacao con su “Risoterapia” (+Entrevista)

Bárbara Chirino
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 04:52 pm

El exitoso show de comedia presentado por el actor venezolano, tendrá una función el 2 de octubre con Vanessa Senior como invitada especial

En entrevista para Meridiano, el actor venezolano Moisés González dio detalles acerca de su nueva función en el Centro Cultural Chacao de "Risoterapia", su unipersonal que ha llevado por varios teatros del mundo para darle una dosis de alegría al público.

En esta ocasión, el artista contará con la participación especial de la comediante Vanessa Senior, quien promete darle un plus a este show al que ya han sido invitadas previamente las actrices criollas, Ivette Domínguez y Daniela Alvarado.

Asimismo, González confesó cuáles serían las estrellas que le gustaría invitar a sus próximas funciones y, adelantó una posible participación de Norkys Batista en su show de Miami. 

¡Dale click al video y descubre todo lo que nos dijo Moisés González!

