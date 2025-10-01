Conductor venezolano habló de tener "hijos" con su novio

Suscríbete a nuestros canales

El presentador y fashionista venezolano Rodner Figueroa sostiene una relación de muchos años, con el empresario salvadoreño Ernesto Mathies. Juntos han creado su nido de amor en Miami, Estados Unidos, y siempre se les ve gozando de la vida en viajes por destinos increíbles.

Sin embargo, el criollo extalento de Telemundo nunca ha sentido que es momento de realizar una familia con Ernesto, a través de diversos métodos como la adopción.

¿Quieren tener hijos juntos?

En una reciente entrevista con Lourdes Del Rio, Rodner fue muy claro en decir que hace muchos años conversó del tema con su pareja de crear una familia, llegando a la conclusión que la maternidad no era para ellos, una situación totalmente diferente a la de otras parejas gay, que han tenido hijos como Ricky Martin con Jwan Yosef.

“Lo conversamos hace muchos años. Lo platicamos y los dos entendimos que no era para nosotros. Cada quien con sus razones y sus motivos, pero yo no. Y creo que tomé la decisión correcta. Yo hubiera sido de esos papás helicópteros que no hubiera tenido paz", comentó.

En este sentido, afirmó que en ocasiones llega a su cabeza la duda de cómo fuese sido esa personita salida de su genética.

Miedo a la paternidad

Figueroa ganador de un Emmy y que acumula 1,4 millones de seguidores en Instagram, indicó que al tomar la decisión de no ser padre, pensó en cómo se hacía si no le caía bien el hijo, lo dejaría o lo sacaría.

“Es un proyecto al que le tengo muchísimo miedo, es de las pocas cosas que le tengo miedo en la vida porque los hijos son como una ruleta rusa, son para siempre. No debe haber nada más terrible que tu hijo no te caiga bien. Lo vas a amar incondicionalmente, pero que un hijo tuyo no te caiga bien debe ser bien complicado", expresó con humor.