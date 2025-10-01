¡Refuerzo de lujo! Gregory Vargas llevará su experiencia a El Calor de Cancún

Suscríbete a nuestros canales

El club Calor de Cancún ha sacudido el mercado de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) al anunciar la incorporación del base venezolano Gregory Vargas. Con la frase "Bienvenido Gregory Vargas", el equipo confirma la llegada de un refuerzo de talla internacional, sumando experiencia, liderazgo y una probada mentalidad ganadora justo a tiempo para afrontar el crucial torneo Play-In.

La llegada de Gregory Vargas no es solo un fichaje, sino una clara declaración de intenciones por parte de la directiva: el Calor de Cancún está decidido a competir al más alto nivel y asegurar su pase a los Playoffs de la LNBP.

Experiencia y Fuerza para el Tramo Final

Gregory Vargas, apodado cariñosamente "Super Ratón", es reconocido en todo el continente americano y en Europa como uno de los bases más aguerridos, inteligentes y completos del baloncesto.

Su historial incluye múltiples campeonatos en Venezuela y México, así como una destacada trayectoria en ligas de primer nivel como la española, la francesa y la israelí. Además, es un pilar fundamental de la selección nacional de Venezuela.

"El Calor de Cancún suma experiencia y fuerza con la llegada de Gregory Vargas," afirmó un portavoz del club. "Es un refuerzo de gran nivel que llega para encender la duela de cara al Play-In. Su capacidad para controlar el ritmo de juego, su visión de cancha y su defensa perimetral son exactamente lo que el equipo necesita en esta fase decisiva."

Un líder que será de gran ayuda

Vargas se une al equipo con la misión principal de aportar veteranía y liderazgo en los momentos críticos, sirviendo como un coach en la cancha para los jugadores más jóvenes y elevando la ejecución ofensiva y defensiva del equipo.