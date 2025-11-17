Ex de Gaby Espino se compromete con su novia 14 años menor que él

Suscríbete a nuestros canales

Tras más de dos años de noviazgo, el actor y cantante Jencarlos Canela, expareja de Gaby Espino, decidió dar un paso inolvidable en su historia de amor con la tenista inglesa Olivia Elliott y ¡le pidió matrimonio frente al mar!

El escenario fue tan mágico como la declaración: una carta conmovedora, una puesta de sol de fondo y un brillante anillo de compromiso. “Contigo mis tormentas tienen paz”, escribió Canela, resumiendo lo que esta relación significa para él.

La evolución de la pareja

Aunque han mantenido un perfil bajo, la pareja ha demostrado consistencia, viajes compartidos y complicidad. A través de redes sociales, el cubano reveló que la propuesta comenzó con una carta para Olivia, mientras ambos contemplaban el atardecer. Luego, él se arrodilló, presentó el anillo y ella dijo “sí”.

Lo interesante es que tal como él menciona, no buscaba la perfección, sino la presencia y el acompañamiento mutuo. Los desafíos y las tormentas juntos, así como los momentos de calma. Esa vulnerabilidad es la que da sabor a esta nueva etapa.

En sus propias palabras, Canela de 37 años expresó: “No quiero enfrentarme a nada en esta vida sin ti a mi lado. Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y no dejar nunca de elegirte”.

El gesto quedó inmortalizado en un video que compartieron en redes donde se ve a la pareja corriendo en la arena, abrazándose frente al mar y ese instante íntimo que selló el “sí” definitivo.

La reacción de Gaby Espino

Antes de Olivia, Jencarlos Canela tuvo una relación muy pública con la empresaria venezolana Gaby Espino, con quien comparte la crianza de su hijo Nickolas Canela. Pero hoy parece que el foco está en construir algo nuevo, íntimo y duradero con su actual pareja.

Sin embargo, la relación con la actriz criolla está en las mejores condiciones y fue ella una de las primeras en reaccionar. “Felicidadesss!!!! Les deseo lo mas hermoso del mundo en esta nueva etapa de sus vidas! Que sean muy muy felices siempre! Los quiero!”, escribió en Instagram.