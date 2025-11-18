Resultados de la LVBP en este lunes 17 de noviembre

La sexta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional comenzó con todo y a pesar de ser lunes, se jugó en este 17 de noviembre en dos plazas, de las cuales veremos los resultados a continuación.
Un resultado sumamente cerrado, que incluyó entradas extras y otro con poco diferencial, pero de muchas carreras, se divisaron en esta jornada.
Águilas deja tendido a Bravos:
En el primer encuentro de la noche, Rayder Ascanio dio el batazo que terminó dejando en el terreno a Bravos de Margarita y le dio el triunfo a las Águilas del Zulia en entradas extras en el estadio Luis Aparicio El Grande.
- Bravos de Margarita 3-4 Águilas del Zulia.
Marco Davalillo ser estrena con triunfo:
Por su parte, los Tiburones de La Guaira se impusieron en el duelo de batazos a Caribes de Anzoátegui, en un estreno con el pie derecho del estratega Marco Davalillo.
- Tiburones de La Guaira 17-15 Caribes de Anzoátegui