Ronald Acuña Jr. y Maikel García debutarán juntos con Tiburones en esta fecha

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue encaminada a hacer un año histórico y a tantas figuras ya confirmadas, se unen dos de las caras criollas en las Grandes Ligas: Ronald Acuña Jr. y Maikel García, quienes ya tienen fecha para debutar con Tiburones de La Guaira.

De acuerdo a una información por el ex lanzador Kelvim Escobar, los sabaneros se estrenarán juntos en esta campaña, específicamente el próximo 28 de noviembre, según la información difundida por el medio "Diamante 23".

¿Contra quién jugará Tiburones en esa fecha?

En esa jornada, el conjunto "Salado" tiene previsto enfrentarse a los Tigres de Aragua y el debut de estas dos estrellas sería frente a su gente, porque el choque se disputará en el estadio Jorge Luis García Carneiro (Fórum La Guaira).

De ser premiados en la MLB a la LVBP:

Ver a la "Bestia" y al "Barrendero" en un mismo lineup , es un lujo que ya se ha dado la afición de la LVBP, sin embargo, en esta ocasión tendrá un valor aún mayor.

Esto motivado a que se habla del Regreso del Año en la Liga Nacional de Las Mayores en este 2025, además de ser MVP en 2023 y el Guante de Oro de la Liga Americana, siendo uno de los mejores antesalistas de la actualidad.