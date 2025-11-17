Esta es una de las deudas pendiente en la ofensiva de Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Está por concluir la primera mitad de la temporada regular y una de las franquicias que se divisó más equilibrada fue la de los Tigres de Aragua. No obstante, hay un aspecto donde deben mejorar notablemente.

Más allá de la falta de producción con corredores en circulación, los bates "Bengalíes" también están quedando a deber con su poder y se están quedando atrás en comparación al resto de las franquicias.

Tigres es el equipo con menos cuadrangulares:

A pesar de que ya suman para de jornadas yéndose para la calle de manera consecutiva, tras los bambinazos de Gorkys Hernández el sábado ante Magallanes y Javier D'orazio este domingo contra Leones, igualmente se mantienen en el último puesto de este apartado.

Esto debido a que los dirigidos por Oswaldo Guillén ha desaparecido solamente 12 pelotas, una menos que las Águilas del Zulia (13). Lo más sorprendente, es que hasta tres equipos tienen más del doble de vuelacercas conectados que Tigres: Tiburones (31), Cardenales (27) y Bravos (23).

Además, seis de los ocho conjuntos ya superaron los 20 estacazos de vuelta completa. Por ende, una de las tareas de los maracayeros de cara al resto del torneo, puede ser conectar la bola con más fuerza.

Lo importante, es que eso no les ha afectado en sus resultados, porque se caracterizan por ser equipo de muchos indiscutibles y el pitcheo los ha respaldado sumamente bien, para mantenerse en los primeros lugares con balance de 15-12.